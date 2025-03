GNW-News: Aduro Clean Technologies und NexGen Polymers unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei HCT-Demonstrationsanlage

^LONDON, Ontario, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR144&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit NexGen Polymers (https://nexgenpoly.com/?utm_source=Aduro%20NexGen%20MOU&utm_campaign=PR144&utm_ medium=PressRelease) (?NexGen") bekanntgegeben. Diese Absichtserklärung beschreibt den Rahmen für eine geplante Zusammenarbeit zur Entwicklung einer

Hydrochemolytic(TM)-Technologie-Anlage im Demonstrationsmaßstab, einschließlich der

Sicherung der Rohstoffversorgung, der Auswahl eines möglichen Standorts und des Betriebs der Anlage zur Optimierung der Datengenerierung für die künftige Entwicklung konfigurierbarer kommerzieller Lösungen. NexGen Polymers, ein führender Anbieter und Vermittler von neuen und recycelten Polymeren, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Polymer- Lieferkettenmanagement, Infrastruktur und Logistik. Das Unternehmen ist auf die Sicherung, Lagerung und den Vertrieb von polymeren Rohstoffen durch sein umfangreiches Logistiknetzwerk spezialisiert, das Lager-, Schienen- und Lkw- Infrastrukturen umfasst. In dieser Partnerschaft kommt das Fachwissen von NexGens zum Tragen, um wichtige betriebliche Anforderungen für die geplante Demonstrationsanlage von Aduro zu unterstützen. Aduro baut derzeit seine Pilotanlage für den HCT-Prozess Next Generation Process (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-in-Pilot-Plant- Design/default.aspx?utm_source=Zeton%20BED%20Milestone&utm_campaign=PR144&utm_me dium=PressRelease) (?NGP"), die im dritten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden soll. Diese Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt zur Maßstabsvergrößerung und liefert wichtige Daten für den Übergang zu einer größeren Demonstrationsanlage. Nach der voraussichtlichen erfolgreichen Inbetriebnahme und Erprobung der Pilotanlage plant Aduro, eine Anlage im Demonstrationsmaßstab zu bauen, die zunächst für die Verarbeitung von 8.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist. Die Absichtserklärung und die entsprechende Zusammenarbeit mit NexGen stehen im Einklang mit den strategischen Zielen von Aduro. Sie stellt sicher, dass das Scale-up-Programm von Aduro effizient voranschreitet, indem sie die für die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage erforderlichen langfristigen Maßnahmen gleichzeitig mit dem Ausbau der NGP-Anlage umsetzen. Die Zusammenarbeit ist eine natürliche Fortsetzung und eine ideale Ergänzung, da Aduro den realen Einsatz seiner Technologie anstrebt und sich auf die Bewertung kritischer Machbarkeitsfaktoren konzentriert, die für die Standortauswahl, die Logistik und die Versorgung mit Rohstoffen erforderlich sind, einschließlich Daten zur Materialcharakterisierung, zum Volumen und zu den Kosten. Außerdem schafft die Kooperation beste Voraussetzungen für die Vorbereitung der nächsten Phase der Kommerzialisierungsstrategie von Aduro. Die Absichtserklärung ist in drei aufeinander aufbauende Phasen gegliedert. Die Phasen zwei und drei der Absichtserklärung sind nicht bindend und umreißen einen Rahmen für die Durchführung eines potenziellen Joint-Venture-Abkommens sowie für eine vorgeschlagene Zusammenarbeit bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb einer Demonstrationsanlage. Die Technologie, einschließlich aller Verbesserungen oder Änderungen, die während des geplanten Joint Ventures vorgenommen werden, bleibt das alleinige und exklusive Eigentum von Aduro. Die erste Phase ist zwischen Aduro und NexGen verbindlich und umfasst Aktivitäten, bei denen die Parteien an kritischen Machbarkeitsfaktoren zusammenarbeiten werden, die die Grundlage für die nächste Demonstrationsanlage bilden: * Rohstoffvermittlungsdienste - Entwicklung einer robusten Lieferkettenstrategie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Beschaffung von Abfallpolymeren. Dazu gehören die Bestandsverwaltung, die Sicherung von Rohstoffvereinbarungen, die Transportplanung und die Lagerhaltung, die zur Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Anlagenbetriebs erforderlich sind. * Auswahl, Bewertung und Vorbereitung des Standorts - Bewertung der Einrichtungen von NexGen und Ermittlung geeigneter Standorte für die Demonstrationsanlage. Dazu gehören die Bewertung der Infrastruktur, der Versorgungseinrichtungen, der Bebauungsvorschriften und des künftigen Expansionspotenzials sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Zugangs für Transport- und Logistikvorgänge. * Standortgenehmigung, Zoneneinteilung und Baugenehmigung - Alle behördlichen und gesetzlichen Anforderungen, einschließlich Zoneneinteilung, Baugenehmigung, Einhaltung von Umweltvorschriften, Betriebssicherheit und Emissionsvorschriften. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass der Standort für die Demonstrationsanlage sowie für künftige Änderungen rechtlich einwandfrei und effizient geeignet ist. * Vorläufige technische Planung und Entwicklung eines Geschäftsmodells - Festlegung der wichtigsten Konstruktions-, Prozess- und Betriebsparameter der Demonstrationsanlage und Schaffung eines Rahmens für die Kommerzialisierung künftiger, größerer Anlagen. Dazu gehört die Bewertung der Prozesseffizienz, der Kostenstrukturen und potenzieller Lizenzierungs- oder Einführungsmodelle für eine breitere Einführung in der Industrie. ?Im Einklang mit unseren strategischen Zielen ist der Beginn der Arbeiten an der Demonstrationsanlage ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung", so Over Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. ?NexGen ist ein starker Partner mit umfassender Branchenerfahrung und den erforderlichen Ressourcen, um diesen Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NexGen, wenn wir die Umsetzung unserer Vermarktungsstrategie vorantreiben." ?Wir bei NexGen sind bestrebt, unseren Kunden innovative und nachhaltige Polymerlösungen zu bieten", so Daniel Peretz, President von NexGen Polymers. ?Die Kooperation mit Aduro ermöglicht es uns, eine Technologie der nächsten Generation zu erforschen, die dazu beitragen kann, die Lücke zwischen Plastikmüll und Kreislaufwirtschaft zu schließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Potenzial unserer Partnerschaft in großem Maßstab auszuschöpfen." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Über NexGen Polymers (https://nexgenpoly.com/?utm_source=Aduro%20NexGen%20MOU&utm_campaign=PR144&utm_ medium=PressRelease) NexGen Polymers ist ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Vermittlung und Verwaltung von Polymerabfallströmen weltweit. Das Unternehmen bietet Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen an, darunter Lagerhaltung, Waschanlagen, Andockmöglichkeiten für Schienenfahrzeuge und Lkw sowie potenzielle Flächen für Industrieunternehmen. Die Hauptziele von NexGen in dieser Zusammenarbeit sind die Sicherung eines langfristigen Vertrags für Logistikdienstleistungen, die Lieferung von Kunststoffabfällen als Ausgangsmaterial, die Anmietung des Industriegeländes für den Betrieb der Anlage und die finanzielle Beteiligung an der Standortentwicklung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR144&utm_medium=Pre ssRelease) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass Aduro seine

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) der nächsten Generation (NGP) baut, die im

dritten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden soll; dass die Pilotanlage ein wichtiger Schritt für das Unternehmen sein wird, um kritische Daten zu generieren, die den Übergang zu einer größeren Demonstrationsanlage unterstützen; dass Aduro mit der erfolgreichen Inbetriebnahme und Erprobung der Pilotanlage plant, zu einer Anlage im Demonstrationsmaßstab überzugehen, die zunächst für die Verarbeitung von 8.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist; dass die Zusammenarbeit eine natürliche Fortsetzung und eine ideale Ergänzung darstellt, da das Unternehmen sich auf den realen Einsatz seiner Technologie zubewegt und beabsichtigt, sich auf die Bewertung kritischer Machbarkeitsfaktoren zu konzentrieren, die für die Auswahl des Standorts, die Logistik und die Versorgung mit Rohstoffen erforderlich sind, einschließlich Daten über die Materialcharakterisierung, das Volumen und die Kosten, wodurch die nächste Phase der Kommerzialisierungsstrategie von Aduro eingeleitet wird; die Erwartung, dass NexGen ein starker Partner mit umfassender Branchenerfahrung und den erforderlichen Ressourcen ist, um diesen Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen; dass das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit NexGen anstrebt, während es die Umsetzung seiner Kommerzialisierungsstrategie vorantreibt; dass die Zusammenarbeit es Aduro ermöglichen wird, eine Technologie der nächsten Generation zu erforschen, die dazu beitragen kann, die Lücke zwischen Kunststoffabfall und Kreislaufwirtschaft zu schließen; und die Erwartung, dass das Unternehmen mit NexGen zusammenarbeiten wird, um sein Potenzial im großen Maßstab zu validieren. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen beim Bau der NGP-HCT-Pilotanlage und potenzielle Herausforderungen bei der Inbetriebnahme der Anlage bis zum dritten Quartal 2025; Risiken im Zusammenhang mit der Generierung kritischer Daten zur Unterstützung des Übergangs zu einer größeren Demonstrationsanlage und die Fähigkeit, eine Anlage im Demonstrationsmaßstab, die für die Verarbeitung von 8.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist, erfolgreich zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Bewertung kritischer Machbarkeitsfaktoren für die Standortauswahl, die Logistik und die Versorgung mit Rohstoffen, einschließlich Daten zur Materialcharakterisierung, zum Volumen und zu den Kosten; Vertrauen auf die Branchenerfahrung und die Ressourcen von NexGen, um den Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen; potenzielle Herausforderungen bei der effektiven Zusammenarbeit mit NexGen, um die Umsetzung der Kommerzialisierungsstrategie voranzutreiben; und Risiken im Zusammenhang mit der Validierung des Potenzials der Technologie der nächsten Generation in großem Maßstab, einschließlich unvorhergesehener technischer Probleme, regulatorischer Hürden und anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1744b5c9-ef53-4152-a14b- 172d2c07a0f5 °