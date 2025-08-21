Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG 21.08.2025 / 12:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG Unternehmen: Wolftank Group AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2025 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Wolftank droht überraschend hohe Schadenersatzzahlung in Italien Wolftank hat am letzten Dienstagabend eine drohende Strafzahlung aufgrund eines erstinstanzlichen Urteils gegen eine Tochtergesellschaft in Italien bekannt gegeben. Schadenersatzzahlung von rund 4,5 Mio. EUR steht im Raum: Gemäß der Ad-hoc-Meldung wurde Wolftanks 100%-Tochtergesellschaft Wolftank DGM Srl vom italienischen Zivilgericht Tribunale Ordinario di Bologna in erster Instanz zu einer Schadenersatzzahlung i.H.v. rund 4,5 Mio EUR an einen Kunden verurteilt. Die Wolftank DGM agiert im Bereich der Umweltdiensleistungen und Tanksanierungen und der Fall betrifft ein Projekt aus dem Jahr 2020, bei dem das Unternehmen als Subauftragnehmer dieses Kunden tätig und im Zuge dessen ein Umweltschaden entstanden war. Nach Konzernangaben entfalllen rund drei Viertel des genannten Betrags auf Schadenersatz für angeblich entgangene Gewinne des Kunden, was nach Ansicht von Wolftank DGM eine unverhältnismäßig hohe Summe im Vergleich zu dem Vorfall darstellt. Rund ein Viertel des gerichtlich zugesprochenen Schadenersatzes werden durch eine Versicherung abgedeckt. Auch für den übrigen Teil prüft Wolftank das weitere Vorgehen mit dem Versicherer. Zudem wurde mitgeteilt, dass Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Zivilgerichts möglich sind und Wolftank DGM gegen das Urteil vorgehen wird. Ertragsseite dürfte spürbar belastet werden: Das Gerichtsurteil kommt für uns völlig überraschend, da auch der Risikobericht des Konzernabschlusses keine spezifischen Hinweise zum Verfahren enthielt. Zwar sind Ausführungs- und Verarbeitungsrisiken u.E. Teil des projektlastigen Geschäftsmodells von Wolftank, doch sollten diese in der Regel im Rahmen der Versicherungsdeckung liegen, sodass wir das Urteil als singuläres Event einordnen. Dass dem Unternehmen nun im Worst Case abzüglich der Versicherungsleistung jedoch eine außerordentliche Belastung von rund 3,4 Mio. EUR droht und das Jahresergebnis 2025 mindestens durch eine entsprechende Rückstellung gemindert werden dürfte, stellt vorerst einen signifikanten Rückschlag für die Equity Story dar, zumal wir und der Konsens erwartet hatten, dass Wolftank im laufenden Jahr erstmals seit 2018 einen Jahresüberschuss (nach Minderheiten) erzielt. Nichtsdestotrotz gehen wir bereinigt um den One-off-Effekt hiervon auch weiterhin aus, wenngleich sich das Marktumfeld aufgrund der anhaltend schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen nach wie vor herausfordernd für Wolftank darstellen dürfte. Wir nehmen unsere Prognosen hinsichtlich der operativen Entwicklung in 2025 daher leicht zurück und bilden aus konservativen Gesichtspunkten modellseitig die drohende Strafzahlung (ex. Versicherungsleistung) zunächst in voller Höhe ab. Genauere Einblicke zur aktuellen Lage des Konzerns und den Folgen des Gerichtsurteils dürfte der Vorstand im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 18. September geben. Fazit: Die drohende Schadenersatzzahlung i.H.v. rund 10% der Marktkapitalisierung hat den Markt sichtlich erschreckt und einen deutlichen Kursrücksetzer verursacht. 