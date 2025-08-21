Werbung ausblenden

Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG

21.08.2025 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG

     Unternehmen:               Wolftank Group AG
     ISIN:                      AT0000A25NJ6

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.08.2025
     Kursziel:                  13,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Wolftank droht überraschend hohe Schadenersatzzahlung in Italien

Wolftank hat am letzten Dienstagabend eine drohende Strafzahlung aufgrund
eines erstinstanzlichen Urteils gegen eine Tochtergesellschaft in Italien
bekannt gegeben.

Schadenersatzzahlung von rund 4,5 Mio. EUR steht im Raum: Gemäß der
Ad-hoc-Meldung wurde Wolftanks 100%-Tochtergesellschaft Wolftank DGM Srl vom
italienischen Zivilgericht Tribunale Ordinario di Bologna in erster Instanz
zu einer Schadenersatzzahlung i.H.v. rund 4,5 Mio EUR an einen Kunden
verurteilt. Die Wolftank DGM agiert im Bereich der Umweltdiensleistungen und
Tanksanierungen und der Fall betrifft ein Projekt aus dem Jahr 2020, bei dem
das Unternehmen als Subauftragnehmer dieses Kunden tätig und im Zuge dessen
ein Umweltschaden entstanden war. Nach Konzernangaben entfalllen rund drei
Viertel des genannten Betrags auf Schadenersatz für angeblich entgangene
Gewinne des Kunden, was nach Ansicht von Wolftank DGM eine unverhältnismäßig
hohe Summe im Vergleich zu dem Vorfall darstellt. Rund ein Viertel des
gerichtlich zugesprochenen Schadenersatzes werden durch eine Versicherung
abgedeckt. Auch für den übrigen Teil prüft Wolftank das weitere Vorgehen mit
dem Versicherer. Zudem wurde mitgeteilt, dass Rechtsmittel gegen die
Entscheidung des Zivilgerichts möglich sind und Wolftank DGM gegen das
Urteil vorgehen wird.

Ertragsseite dürfte spürbar belastet werden: Das Gerichtsurteil kommt für
uns völlig überraschend, da auch der Risikobericht des Konzernabschlusses
keine spezifischen Hinweise zum Verfahren enthielt. Zwar sind Ausführungs-
und Verarbeitungsrisiken u.E. Teil des projektlastigen Geschäftsmodells von
Wolftank, doch sollten diese in der Regel im Rahmen der Versicherungsdeckung
liegen, sodass wir das Urteil als singuläres Event einordnen. Dass dem
Unternehmen nun im Worst Case abzüglich der Versicherungsleistung jedoch
eine außerordentliche Belastung von rund 3,4 Mio. EUR droht und das
Jahresergebnis 2025 mindestens durch eine entsprechende Rückstellung
gemindert werden dürfte, stellt vorerst einen signifikanten Rückschlag für
die Equity Story dar, zumal wir und der Konsens erwartet hatten, dass
Wolftank im laufenden Jahr erstmals seit 2018 einen Jahresüberschuss (nach
Minderheiten) erzielt. Nichtsdestotrotz gehen wir bereinigt um den
One-off-Effekt hiervon auch weiterhin aus, wenngleich sich das Marktumfeld
aufgrund der anhaltend schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen nach
wie vor herausfordernd für Wolftank darstellen dürfte. Wir nehmen unsere
Prognosen hinsichtlich der operativen Entwicklung in 2025 daher leicht
zurück und bilden aus konservativen Gesichtspunkten modellseitig die
drohende Strafzahlung (ex. Versicherungsleistung) zunächst in voller Höhe
ab. Genauere Einblicke zur aktuellen Lage des Konzerns und den Folgen des
Gerichtsurteils dürfte der Vorstand im Zuge der Veröffentlichung des
Halbjahresberichts am 18. September geben.

Fazit: Die drohende Schadenersatzzahlung i.H.v. rund 10% der
Marktkapitalisierung hat den Markt sichtlich erschreckt und einen deutlichen
Kursrücksetzer verursacht. Wir sehen darin allerdings kein strukturelles
Problem, zumal Wolftank in der jüngeren Vergangenheit durch umfangreiche
Folge- und Verlängerungsaufträge wiederholt seine hohe Ausführungsqualität
und die Kundenzufriedenheit unterstreichen konnte (vgl. bspw. Comment vom
05.06.2025 bzw. Comment vom 01.07.2024). Wir halten an unserem Anlageurteil
'Kaufen' sowie dem Kursziel von 13,00 EUR unverändert fest.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=54b0bfb9ee2ca42ba2b6c0db9942e8ff

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

