APA ots news: Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr mit gutem Ergebnis nach Steuern

Summe der Kunden-Einlagen steigt auf ein neues Zehnjahreshoch - 95 % der Finanzierungen in der jeweiligen Region. Wien (APA-ots) - Die Institute des Volksbanken-Verbunds konnten im ersten Halbjahr 2025 das Periodenergebnis nach Steuern um 16 % auf 84 Mio. Euro verbessern. Dies gelang trotz sieben Zinssenkungen der EZB (seit 30.06.2024), die den Zinsüberschuss geschmälert haben. Bei den Einlagen der Kundinnen und Kunden sowie den vergebenen Krediten verzeichneten die Verbund-Banken ebenfalls einen Anstieg. Zum Stichtag 30.06.2025 belief sich das ausstehende Kreditvolumen an Privatpersonen und Unternehmen auf 23,41 Mrd. Euro. Gleichzeitig stieg die Summe der Kundeneinlagen auf 23,34 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 580 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichsstichtag 30.06.2024 entspricht "Für uns ist der Anstieg der Einlagen ein Vertrauensbeweis und ein deutliches Signal dafür, dass der von uns eingeschlagene Weg des regionalen Wachstums in Österreich auf einer soliden Basis der richtige ist und bei unseren Kundinnen und Kunden Anklang findet", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld im ersten Halbjahr 2025 Der Statistik Austria zufolge befand sich die österreichische Wirtschaft im ersten Quartal 2025 nach den Rückgängen in den beiden vorherliegenden Jahren auf einem leichten Erholungskurs. Das reale BIP (saison- und kalenderbereinigt) verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein Plus von 0,1 % gegenüber dem vierten Quartal 2024. Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres war allerdings weiterhin ein Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen. Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS rechneten zuletzt für das Gesamtjahr mit einer Stagnation (Wifo) bzw. einem leichten Wachstum von 0,1 % (IHS) der österreichischen Wirtschaft. Etwas optimistischer gibt sich die OeNB, die in ihrer Wirtschaftsprognose für Österreich vom Juni 2025, mit einem leichten Anstieg des realen BIP von 0,2 % rechnet. Für 2026 geht die OeNB von einem moderaten BIP-Wachstum von 0,9 % aus, 2027 sollen es dann 1,1 % werden. Zwtl.: Volksbanken-Verbund: Besseres Periodenergebnis trotz rückläufiger Zinsen Die Banken des Volksbanken-Verbundes konnten den Rückgang beim Zinsüberschuss, der durch die Entwicklung am Zinsmarkt (sieben Zinssenkungen der EZB seit 30.06.2024) bedingt war, nahezu ausgleichen. Während beim Zinsüberschuss ein Minus von 11,9 % auf 288 Mio. Euro zu verzeichnen war, stieg der Provisionsüberschuss im ersten Halbjahr von 140,1 auf 146,5 Mio. Euro. Beim Konzern- Periodenergebnis (nach Steuern) war ein Plus von 16 % auf 84 Mio. Euro zu verzeichnen. Die harte Kernkapitalquote kam mit 15,2 % wiederum deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung zu liegen, die Eigenmittelquote lag zum Stichtag 30.06.2025 bei 22,3%. Zwtl.: Zehnjahreshoch bei Kunden-Einlagen, Steigerung der Ausleihungen - 95 % der Finanzierungen rein regional Auf der Einlagen-Seite konnten sich die Institute des Volksbanken -Verbunds neuerlich über einen Vertrauensbeweis der Kundinnen und Kunden freuen. Die Summe der Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) stieg im Jahresabstand um 580 Mio. Euro auf 23,34 Mrd. Euro - der höchste Stand seit zehn Jahren (31.12.2015). Auch gegenüber dem bisherigen Höchststand per 31.12.2024 konnte ein weiterer Zuwachs verzeichnet werden - die Einlagen stiegen um 85 Mio. Euro. Das Kreditgeschäft hat sich im ersten Halbjahr 2025 ebenfalls weiter belebt. Im ersten Halbjahr 2025 war ein Anstieg auf 23,41 Mrd. Euro (+191 Mio. gegenüber dem 31.12.2024) zu verzeichnen. Gerald Fleischmann: "Die erhöhte Nachfrage bei den Krediten zeigt, dass auch die Unternehmerinnen und Unternehmer gewillt sind, wieder zu investieren. Ein generell positives Zeichen für die weitere Entwicklung der österreichischen Wirtschaft. Als Hausbank der Österreicherinnen und Österreicher sorgen wir dafür, dass das bei unseren Banken veranlagte Geld in der Region bleibt, denn 95 % der Finanzierungen sind rein regional." Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2025 im Detail Der Zinsüberschuss der VOLKSBANK WIEN AG kam im ersten Halbjahr 2025 bei 64,2 Mio. Euro zu liegen (1. HJ 2024: 81,8 Mio. Euro), der Provisionsüberschuss verbesserte sich auf 39,6 Mio. Euro. Das Periodenergebnis nach Steuern stieg um 12,1 % auf 44,7 Mio. Euro. Zwtl.: Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus - ESG-Rating verbessert Die Unterstützung der regionalen Wirtschaftskreisläufe gehört seit mehr als 170 Jahren zu den Genossenschaftsgrundsätzen, nach denen die Volksbanken wirtschaften. "Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Regionalität liegen uns in den Genen", erklärt Gerald Fleischmann. Aus diesem Grund hat die Volksbank Wien, das Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes, heuer bereits zum fünften Mal die kostenlose Broschüre "So geht Nachhaltigkeit für KMU und Genossenschaften" veröffentlicht. Auf internationaler Ebene unterzieht sich die VOLKSBANK WIEN AG einem regemäßigen Monitoring durch Sustainalytics, einer der führenden Agenturen im Bereich Nachhaltigkeitsratings. Heuer konnte das ESG-Risiko-Rating der VOLKSBANK WIEN AG von 14,3 auf 13,9 (Low Risk) verbessert werden. Damit kann sich das Institut bei weltweit nahezu 1.000 gerateten Banken unter den Top 100 positionieren. Weitere Informationen zu den Halbjahresergebnissen 2025 der VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik Berichte abgerufen werden. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Rückfragehinweis: Himmelhoch GmbH Mag. Harald Fercher Telefon: +43 676 505 16 80 E-Mail: harald.fercher@himmelhoch.at