Werbung ausblenden

Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

21.08.2025 / 09:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

     Unternehmen:          clearvise AG
     ISIN:                 DE000A1EWXA4

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 21.08.2025
     Kursziel:             2,40 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN:
DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,90 auf EUR 2,40.

Zusammenfassung:
clearvise plant einen grundlegenden Strategiewechsel aufgrund geänderter
Marktbedingungen. Statt durch den Zukauf weiterer Grünstromassets zu
wachsen, will das Unternehmen zukünftig als YieldCo fungieren: Auf der Basis
des bestehenden europäischen Wind- und Solarpark-Portfolios sollen die
Aktionäre stabile und planbare Dividendenausschüttungen erhalten. Als
wesentlichen Grund für den Strategieschwenk sehen wir die anhaltende
Unterbewertung der Aktie, deren Preis deutlich unter dem
Eigenkapitalbuchwert liegt. Die Ausgabe neuer Aktien führt zu einer
Verwässerung der bisherigen Aktionäre und macht die für weiteres Wachstum
notwendige Eigenkapitalbeschaffung unattraktiv. clearvise prüft, operative
Geschäftsbereiche vollständig an die Tion Renewables GmbH, die Hauptaktionär
der clearvise ist, outzusourcen und so die Kosten deutlich zu senken. Die
H1-Zahlen lagen ungefähr im Rahmen unserer Erwartungen und spiegeln die
schwachen Windverhältnisse wider. Trotzdem ist es clearvise dank der
Portfoliodiversifizierung (mehr PV) gelungen, das bereinigte EBITDA um 5%
J/J auf EUR13,6 Mio. zu steigern. Das Management hat seine Guidance für 2025
bestätigt. Wir haben unsere Schätzungen und unser Bewertungsmodell an den
geplanten Strategiewechsel angepasst. Die Aktie ist zukünftig für Anleger
interessant, die eine stabile Dividende und eine relativ hohe
Dividendenrendite erwarten. Wir senken das Kursziel auf EUR2,40 (bisher:
EUR2,90) und bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 46%).

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG
(ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 2.90 to EUR 2.40.

Abstract:
clearvise is planning a fundamental change in strategy due to changed market
conditions. Instead of growing through the acquisition of additional green
energy assets, the company intends to operate in future as a yieldco: based
on its existing European wind and solar park portfolio, shareholders will
receive stable and predictable dividend payments. We regard the continued
undervaluation of the share, which trades significantly below book value, as
the main reason for the change in strategy. The issue of new shares leads to
dilution of existing shareholders and makes the raising of equity capital,
which is necessary for further growth, unattractive. clearvise is
considering outsourcing entire operating business segments to its main
shareholder, Tion Renewables GmbH, in order to significantly reduce costs.
The H1 figures were roughly in line with our expectations and reflect weak
wind conditions. Nevertheless, clearvise managed to increase adjusted EBITDA
by 5% y/y to EUR13.6m, thanks to portfolio diversification (more PV).
Management has confirmed guidance for 2025. We have adjusted our forecasts
and valuation model to reflect the planned change in strategy. The stock
will be of interest to investors who expect a stable dividend and a
relatively high dividend yield. We have lowered our price target to EUR2.40
(previously: EUR2.90) and confirm our Buy recommendation (upside: 46%).


Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3fa16a209e05c394bec2569b1c43d47f

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2186748 21.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
clearvise
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden