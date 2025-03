GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Berichtsart: Konzernabschluss Veröffentlichungsdatum: 20.03.2025 * Sprache: Deutsch Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+------------------------+ | Unternehmen | Fair Value REIT-AG | | | | | | Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | | 63225 Langen | | | | | | Germany | +-------------+------------------------+ | Internet | https://www.fvreit.de/ | +-------------+------------------------+ °