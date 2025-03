Wechsel im VW-Aufsichtsrat - IG-Metall-Chefin Benner kommt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im Volkswagen-Aufsichtsrat wechselt die Arbeitnehmerseite ihren Spitzenvertreter aus.

IG-Metall-Chefin Christiane Benner übernehme den Posten als Stellvertreterin von Aufsichtsrats-Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch von Jörg Hofmann, teilte Volkswagen am Freitag mit. Benner ist seit 2023 Erste Vorsitzende der IG Metall und schon seit 2018 Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Continental. Von 2014 bis 2024 war sie auch im Aufsichtsrat von BMW.

Hofmann hatte den Posten im VW-Aufsichtsrat seit fast zehn Jahren inne und nahm in dieser Zeit an fast 100 Aufsichtsratssitzungen teil. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, seine Arbeit im Aufsichtsrat sei in die mit Sicherheit bisher turbulenteste und heikelste Zeit bei Volkswagen gefallen.

Nach dem Wechsel sind Frauen auf der Arbeitnehmerseite im VW-Aufsichtsrat in der Mehrheit. Zusammen mit drei Vertreterinnen der Kapitalseite sind damit neun der insgesamt 20 Aufsichtsratsmitglieder Frauen.

