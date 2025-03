Gerresheimer ziehen an - Medienbericht über Übernahmeangebot

Ein Medienbericht über ein Übernahmeangebot für Gerresheimer hat die Aktien des Verpackungsherstellers am Montag kräftig angetrieben.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtete, hat ein Konsortium um die Beteiligungsgesellschaften Warburg Pincus und KKR eine unverbindliche Offerte für Gerresheimer abgegeben. Demnach biete das Konsortium fast 90 Euro je Aktie, was den im MDax notierten Konzern mit rund 3,1 Milliarden Euro bewerte, schreibt die Agentur. Die Aktien stiegen daraufhin in der Spitze um 5,5 Prozent und standen zuletzt noch gut drei Prozent im Plus bei 79,55 Euro.

Eine Übernahme sei dem Bericht zufolge allerdings nicht garantiert, eine Einigung werde wahrscheinlich noch mehrere Wochen dauern, hieß es in dem Bericht weiter.

Jüngst hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Warburg Pincus und KKR die besten Karten für eine Übernahme von Gerresheimer haben, nachdem andere Interessenten aus dem Rennen um den Verpackungshersteller ausgestiegen seien.