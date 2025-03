EQS-News: EcoGraf Limited: Erfolgreicher Abschluss des großen Umwelt- und Sozialprogramms von Epanko

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Erfolgreicher Abschluss des großen Umwelt- und Sozialprogramms von Epanko



17.03.2025 / 13:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





17. März 2025

Erfolgreicher Abschluss des großen Umwelt- und Sozialprogramms von Epanko

Strenges Verfahren erreicht führende ESG-Standards

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, den Abschluss eines wichtigen Umwelt- und Sozialplanungs-Updates für die Entwicklungsphase 1 seines Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) in Tansania bekannt zu geben.

Wichtigste Highlights

Abschluss der Umwelt- und Sozialplanungsprogramme in Übereinstimmung mit den Äquator-Prinzipien, dem Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) und der einschlägigen tansanischen Gesetzgebung als wesentliche Voraussetzung für den Finanzierungsprozess von Epanko

Aktualisierung und Überprüfung des Umwelt- und Sozialmanagementplans (ESMP) durch unabhängige Umwelt- und Sozialberater im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung der Finanzierung

Aktualisierung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen, die dem Nationalen Umweltmanagement-Rat (NEMC) in Übereinstimmung mit den bestehenden Umweltgenehmigungen von Epanko vorzulegen sind

Ökologische und soziale Arbeitsabläufe und unabhängige Überprüfungen zeigen keine Hindernisse für die Entwicklung des Projekts

Die Bewertung des Umsiedlungsaktionsplans (RAP) und die Entschädigungspläne wurden vom leitenden Gutachter der Regierung genehmigt.

Ernennung eines sehr erfahrenen Managers, der das RAP-Umsetzungsprogramm neben dem für Umwelt und Gemeinden zuständigen Manager beaufsichtigt

Fertigstellung der Epanko-Apotheke und Übergabe an die Gemeinde als Teil des sozialen Entwicklungsprogramms des Unternehmens

Nach der Unterzeichnung des Epanko-Rahmenabkommens mit der Regierung von Tansania im April 2023 begann EcoGraf mit einer umfangreichen Aktualisierung der ökologischen und sozialen Belange der bankfähigen Machbarkeitsstudie für Epanko (siehe Meldung „Vorentwicklungsprogramm von Epanko liefert herausragende Ergebnisse“ vom 28. April 2023), um die Finanzierung und Erschließung des Projekts zu unterstützen. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen mehr als 3,5 Millionen AUD in Programme investiert, die von führenden internationalen und nationalen Umwelt- und Sozialexperten durchgeführt wurden. So wird sichergestellt, dass Epanko in Übereinstimmung mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entwickelt wird.

Das Umwelt- und Sozialprogramm wurde in Übereinstimmung mit den Äquatorprinzipien IV, den Leistungsstandards der International Finance Corporation, den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe, dem Global Industry Standard on Tailings Management, den tansanischen Bergbau-, Umwelt- und Umsiedlungsgesetzen sowie den Nachhaltigkeitsrichtlinien des Unternehmens durchgeführt.

Die Fertigstellung des Umwelt- und Sozialprogramms folgt auf die jüngste Erteilung der speziellen Bergbaulizenz (SML), die die anfängliche Lebensdauer der Mine von 18 Jahren, auf der die aktuelle Machbarkeitsstudie basiert, vollständig unterstützt, wobei das Recht besteht, die Lebensdauer der Mine auf 25 Jahre oder darüber hinaus zu verlängern, abhängig von der potenziellen zukünftigen Lebensdauer der Erzreserven. Das Unternehmen wird die SML zusammen mit der Überarbeitung des Plans für die Lebensdauer der Mine aktualisieren.







Zu den wichtigsten Programmen, die im Rahmen dieses Programms abgeschlossen wurden, gehören:

Umwelt

Erhebungen zur biologischen Vielfalt und Bewertungen kritischer Lebensräume, welche Basisdaten für die laufenden Managementpläne liefern und bestätigen, dass die bestehende Umwelt aufgrund der Brandrodung in der Subsistenzlandwirtschaft sowie der erheblichen Abholzung durch großflächigen Laubholzeinschlag in den 1960er bis 70er Jahren stark geschädigt ist.

Oberflächen- und hydrogeologische Modellierungen haben gezeigt, dass das Projekt über ausreichend Brauchwasser verfügt, und haben die Entwicklung von Systemen zur Wasserableitung ermöglicht. Dazu gehören das Auffangen und Ableiten von Wasser aus dem Wasserspeicherdamm (WSD), die Entwässerung des Bergbaubetriebs und die Steuerung der Regenwasserströme in und um die Tailings Storage Facility (TSF), die so konzipiert wurden, dass sie sowohl bei extremer Nässe als auch bei Trockenheit eine ausreichende Wasserspeicherkapazität bieten.

Die Bewertung, Konzeption und Erweiterungsplanung der Tailings Storage Facility (TSF) wurden von dem Beratungsunternehmen Knight Piésold erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden zusätzliche Daten aus dem Bohrprogramm 20241 und den aktualisierten Umweltstudien berücksichtigt, um die Einhaltung des Global Industry Standard on Tailings Management zu gewährleisten.

Entwicklung eines konzeptionellen Minenschließungsplans als Grundlage für zukünftige Schließungspläne

Soziales und Gemeinschaft

Vermessung von Haushalten und Grundbesitz innerhalb des Projektgebiets, um aktualisierte Sozialdaten und Ausgleichsregelungen zu erstellen.

Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Umsiedlung und enge Zusammenarbeit mit dem Dorf Epanko und verschiedenen Regierungsbehörden, um aktiv mit den betroffenen Gemeinden und Interessengruppen über die Aktivitäten und Ergebnisse der Umsiedlungsplanung zusammenzuarbeiten.

Bestätigung und Bewertung potenzieller Umsiedlungsgebiete, die von den Dorfbewohnern innerhalb des Projektgebiets vorgeschlagen wurden, sowie Bewertung des Bedarfs an neuen Wohnungen und kommunaler Infrastruktur, was zur Auswahl des endgültigen Umsiedlungsstandorts führt.

Bewertungen der Gesundheits-, der Menschenrechts-, der Sozial- und Arbeitsplanung in der Gemeinschaft.

Die Einbindung der Interessengruppen in die Projektentwicklung und deren Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinden, einschließlich der Gemeinden entlang der Epanko-Zufahrtsstraße, wird mit den zuständigen Regierungsbehörden auf nationaler, regionaler und Bezirksebene fortgesetzt.

Diese Arbeitsabläufe haben die Fertigstellung der folgenden Dokumente ermöglicht, die den Umwelt- und Sozialmanagementplan 2025 für Epanko umfassen:

Umweltl

EMP01 Managementplan für die Luftqualität

EMP02 Managementplan für Lärm und Vibration

EMP03 Managementplan für Wasserressourcen

EMP04 Managementplan für Biodiversität

EMP05 Plan für die Bewirtschaftung bergbaufremder Abfälle

EMP06 Managementplan für gefährliche Stoffe

EMP07 Abraumbewirtschaftungsplan

EMP08 Managementplan für Böden, Erosion und Sedimentation

EMP10 Managementplan für gebietsfremde invasive Arten

EMP12 Notfallvorsorge und Reaktionsplan

Soziales und Gemeinschaft

SMP01 Plan zur Einbeziehung von Interessengruppen

SMP02 Plan für Gesundheit, Sicherheit, und Schutz der Gemeinschaft

SMP03 Schnittstellenplan für den handwerklichen Bergbau und Kleinbergbau

SMP04 Managementplan für Verkehr und Straßensicherheit

SMP05 Managementplan für das kulturelle Erbe

Ein aktualisierter Bericht über die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, in dem die wichtigsten Änderungen des ESMP zusammengefasst sind, wird nun dem Nationalen Umweltmanagementrat Tansanias vorgelegt, was der zuvor erteilten Umweltgenehmigung[1] entspricht.

Der Leitende Gutachter der Regierung hat kürzlich die aktualisierten Epanko-Bewertungslisten für die vom Projekt betroffenen Personen genehmigt, die im Rahmen des Epanko-Aktionsplans 2025 erstellt wurden. In Vorbereitung auf die geplante Bauphase hat das Unternehmen einen sehr erfahrenen Manager für den RAP ernannt, der mit dem für Umwelt und Gemeinden zuständigen Manager zusammenarbeiten wird, um die Umsiedlungsaktivitäten mit der Gemeinde in Übereinstimmung mit den Äquatorprinzipien zu überwachen.

EcoGraf verpflichtet sich weiterhin zu den höchsten Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung von Planungsrahmen, die mit den folgenden Standards übereinstimmen:

IFC Performance Standards („IFC PS“);

Äquatorprinzipien IV („EP IV“); und

Globaler Industriestandard für das Tailings Management („GISTM“);

Ziele nachhaltiger Entwicklung („SDG“);

Standards der Global Reporting Initiative („GRI“);

Standards der Initiative für verantwortungsbewusste Bergbauverbände („IRMA“)

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Fertigstellung der Epanko-Apotheke bekannt geben zu können. Die Übergabezeremonie mit lokalen Regierungsvertretern und Gemeindevorstehern ist für diesen Monat geplant. Die Einrichtung wird die Dorfbewohner von Epanko medizinisch versorgen und sie davon entlasten, zur Behandlung nach Mahenge fahren zu müssen.

Die Erschließung von Epanko wird der Region einen finanziellen und sozialen Aufschwung über Generationen hinweg bescheren und einen starken Multiplikatoreffekt auf die gesamte Wirtschaft haben, indem sie schätzungsweise 4.500 indirekt Beschäftigten eine Chance bietet und über die gesamte Lebensdauer der Mine zusätzliche indirekte wirtschaftliche Vorteile in Höhe von mehr als 9 Milliarden US-Dollar generiert.[2]

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

[1] Siehe ASX-Meldung vom 20. Juli 2017

[2] Siehe ASX-Meldung vom 21. November 2024

17.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2101648 17.03.2025 CET/CEST