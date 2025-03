IRW-News: Neural Therepeutics: Neural Therapeutics beginnt mit dem Handel, informiert über Wachstumsinitiativen und engagiert Investor-Relations-Berater

IRW-PRESS: Neural Therepeutics: Neural Therapeutics beginnt mit dem Handel, informiert über Wachstumsinitiativen und engagiert Investor-Relations-Berater

Toronto, Ontario-- (17. März 2025) - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (Neural oder das Unternehmen), ein ethnobotanisches Medikamentenentwicklungsunternehmen, das sich der Entwicklung von therapeutischen Medikamenten für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen widmet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab Montag, dem 17. März 2025, an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol NURL gehandelt werden sollen.

Nach Abschluss des Börsenzulassungsverfahrens und der Finanzierung der Serie A wird sich Neural nun darauf konzentrieren, seine Bemühungen zur Entwicklung von Therapien auf Meskalinbasis voranzutreiben und den Erwerb einer Beteiligung an Hanf.com abzuschließen, wie erstmals am 3. Oktober 2024 angekündigt und im Formular 2A Listing Statement (Listing Statement) beschrieben, das auf dem CSE-Profil von Neural und auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Entwicklung psychedelischer Arzneimittel und Nutrazeutika Business

Neural verfolgt weiterhin seine Strategie der Entwicklung von Meskalin-basierten Therapien für die Behandlung von wichtigen psychischen Erkrankungen, einschließlich Substanzkonsumstörungen, Depressionen und Angstzuständen. In naher Zukunft will sich Neural auf seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in Peru konzentrieren und mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um die notwendigen Analysen des zuvor gesammelten Kaktusmaterials durchzuführen. Darüber hinaus beabsichtigt Neural, weitere Patentanmeldungen einzureichen, um das in den letzten Jahren entwickelte geschützte Wissen zu schützen.

Darüber hinaus arbeitet Neural an der Entwicklung und Verbesserung seiner Lieferkette für das Material des San-Pedro-Kaktus, der bestimmte nicht-psychoaktive Verbindungen enthält, von denen angenommen wird, dass sie sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Neural beabsichtigt, diese Verbindungen für potenzielle nutrazeutische Anwendungen weiter zu erforschen.

Ian Campbell, CEO von Neural, sagte: Wir freuen uns, dass wir den Meilenstein erreicht haben, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden. Damit sind wir gut positioniert, um unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm für Psychedelika voranzutreiben und uns gleichzeitig zusätzliches geistiges Eigentum zu sichern.

Strategische Partnerschaft und Akquisition von Hanf.com

Angesichts des Zeit- und Ressourcenaufwands, der für die Entwicklung neuer Therapien erforderlich ist, hat das Unternehmen eine Absichtserklärung (CWE LOI) mit CWE European Holdings Inc. (CWE) unterzeichnet, die ein Einzelhandelsgeschäft für CBD-Hanfprodukte in Deutschland besitzt und betreibt. Die Parteien arbeiten weiterhin an einer endgültigen Vereinbarung, die die Struktur der Transaktion festlegt. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung mit CWE beabsichtigt Neural, eine Beteiligung an CWE in zwei Schritten zu erwerben: zunächst 37 % und anschließend weitere 63 %, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Meilensteine durch jede Partei.

CWE ist ein bekannter Einzelhändler von Hanfprodukten in Deutschland, der unter dem Markennamen HANF.COM sowohl stationäre als auch Online-Geschäfte an 12 Standorten in Bayern betreibt. Die Eigenmarkenprodukte von CWE machen 50 % des Offline- und Online-Einzelhandelsumsatzes aus. Der Jahresumsatz von CWE wird auf ca. 4,8 Mio. EUR geschätzt (ungeprüfte Schätzung des CWE-Managements) und das Management erwartet, dass die operative Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 erreicht wird. CWE bietet eine breite Palette von CBD- und Eigenmarkenprodukten an, die von mehr als 40 Lieferanten in der Europäischen Union bezogen werden.

Seit dem 1. April 2024 ist es in Deutschland für Erwachsene legal, bis zu 25 Gramm Cannabis zu besitzen und bis zu drei Pflanzen pro Haushalt für den Eigenbedarf anzubauen. Darüber hinaus ist es ab dem 1. Juli 2024 in Deutschland auch sogenannten Cannabis-Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern erlaubt, Cannabis anzubauen und ihren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Das Management ist der Ansicht, dass die etablierte Marke von CWE eine gute Ausgangsposition für eine zukünftige Expansion in die Lieferung von Cannabisprodukten an diese legalen Cannabis-Clubs und, sobald gesetzlich erlaubt, an regulierte Cannabis-Abgabestellen bietet. Es wird erwartet, dass das wachsende physische Einzelhandelsnetzwerk von CWE die profitable Expansion des Unternehmens in ganz Deutschland unterstützen wird.

Ian Campbell, CEO von Neural, fügte hinzu: Es gibt nur sehr wenige Unternehmen in unserer Branche, die sowohl neue Therapien entwickeln als auch eine Beteiligung an einem synergetischen, umsatzgenerierenden Geschäft besitzen. Während sich unsere Transaktion mit Hanf.com entwickelt, freuen wir uns darauf, eine Präsenz auf dem aufregenden und schnell wachsenden deutschen Cannabismarkt für Erwachsene aufzubauen.

Einstellung von Marc Laakmaker und Dr. Eva Reuter als Berater für Investor Relations

Wirksam ab dem 17. März 2025 freut sich Neural auch bekannt zu geben, dass es Investor-Relations- und Marketing-Dienstleistungsvereinbarungen mit jeweils Dr. Reuter Investor Relations ("RIR") und Marc Laakmaker ("ML") abgeschlossen hat.

RIR kann per E-Mail kontaktiert werden: e.reuter@dr-reuter.eu oder Telefon: +49-69-1532-5857.

ML kann per E-Mail kontaktiert werden: marc@advancecapinc.com oder Telefon: +1 (647) 289-6640.

Gemäß den Bedingungen der Investor-Relations- und Public-Relations-Vereinbarung mit RIR (die "RIR-Vereinbarung") wird Neural eine feste monatliche Gebühr von 4.500 (die "Monatliche Gebühr") im Austausch für die Nutzung von Investor-Relations-Dienstleistungen in Europa zahlen. RIR ist eine unabhängige Partei zu Neural. Die RIR hat eine anfängliche Laufzeit von vier Monaten, danach wird Neural RIR nach Bedarf auf monatlicher Basis beauftragen. RIR wird den europäischen Markt anvisieren, indem es sich über verschiedene digitale Marketing- und Social-Media-Plattformen mit Investoren beschäftigt, um Investoren zu erhöhen und bei der Verbreitung von Neurals Nachrichten zu unterstützen.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags von Neural mit ML (die "ML-Vereinbarung") wird Neural eine Gebühr von 3.500 $ (plus HST) im Austausch für die Nutzung von Investor-Relations-Dienstleistungen in Nordamerika zahlen. ML ist eine unabhängige Partei zu Neural, und die Dienstleistungen unter der ML-Vereinbarung werden auf monatlicher Basis fortgesetzt. ML wird hauptsächlich Anfragen von nordamerikanischen Investoren bearbeiten und Neural bei verschiedenen Investor-Awareness-Initiativen unterstützen.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der ethnobotanischen Arzneimittelforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung von therapeutischen Arzneimitteln für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Arzneimittelentwicklung umfasst den strategischen Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt, wodurch die Sicherheit und Skalierbarkeit erhöht und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit aufrechterhalten wird.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

ERKLÄRUNG ÜBER DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft oder die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen ("FLS") in Bezug auf die Neural-CWE-Transaktion, die Aussichten für die Psychedelika- und Cannabismärkte und verwandte Branchen sowie das Erreichen und den Zeitpunkt bestimmter Entwicklungsmeilensteine und die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie von Neural.

FLS beinhalten auch Aussagen über den erwarteten Abschluss eines endgültigen Vertrags mit CWE und den Abschluss damit verbundener Transaktionen sowie Aussagen im Zusammenhang mit der weiteren Gesamtentwicklung des Geschäfts von Neural und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. FLS werden oft durch Wörter wie "wird", "kann", "sollte", "voraussehen", "erwarten" und "planen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern vielmehr Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, die von Natur aus Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Obwohl das Management solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, gibt es keine Garantie dafür, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Unfähigkeit, ausreichende Mittel zur Umsetzung des Geschäftsplans von Neural aufzubringen; die Nichterfüllung der von den zuständigen Aufsichtsbehörden auferlegten Bedingungen; regulatorische Beschränkungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung psychedelischer Drogen; Verzögerungen bei der Sicherung des geistigen Eigentums; Änderungen der staatlichen Vorschriften und Richtlinien, die die Geschäftstätigkeit von Neural betreffen; und allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen. Zukünftige Ereignisse oder Umstände könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Neural liegen, wesentlich von den prognostizierten abweichen. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich ändern. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den FLS abweichen, finden Sie in den Offenlegungsdokumenten von Neural, die auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S. Persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von der Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Neural in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE SERVICES ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

