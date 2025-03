Nasdaq-100 Index® - Zu schnell, zu stark gefallen?

Der Kursrückgang des Nasdaq-100® seit dem Allzeithoch von Mitte Februar bei 22.223 Punkten summiert sich mittlerweile auf fast 15 %. Damit drängt sich die Frage auf, ob die US-Techwerte möglicherweise zu schnell, zu stark gefallen sind? Für diese Einschätzung gibt es mittlerweile einige Indizien. Zunächst notieren nur noch neun Einzelwerte oberhalb ihrer jeweiligen 20-Tages-Linien – ein sehr, sehr niedriger Wert. Gleichzeitig erreicht das CBOE Put/Call-Ratio ein hohes Level, während die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) eine sehr negative Börsenstimmung signalisiert. Auch verschiedene technische Indikatoren zeigen inzwischen Extremwerte. So ist der RSI zwischenzeitlich in überverkauftes Terrain vorgestoßen, während der MACD auf historisch niedrigem Niveau notiert. Letzteres ist gleichbedeutend mit den Tiefständen aus den Jahren 2020 und 2022. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger in der neuen Woche auf mögliche Trendwendesignale ein besonderes Augenmerk legen. Ein Anstieg über das jüngste Tageshoch bei 19.756 Punkten definieren wir dabei als kurzfristigen Signalgeber. In die gleiche Kerbe schlägt die schwache Wertentwicklung der letzten vier Wochen (siehe Analyse unten).

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

