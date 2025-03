EQS-News: HIVE Digital schließt Erwerb des Standorts Yguazú in Paraguay ab und erweitert die Mining-Kapazität um 317 % – von 6 EH/s auf 25 EH/s im Jahr 2025

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion

HIVE Digital Technologies schließt Erwerb des Standorts Yguazú in Paraguay ab und erweitert die Mining-Kapazität um 317 % – von 6 EH/s auf 25 EH/s im Jahr 2025

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas. 18. März 2025. - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Rechenzentrumsinfrastrukturen, freut sich, den Abschluss des Erwerbs von Bitfarms Ltds mit Strom aus Wasserkraft betriebenen 200-Megawatt- Anlage Yguazú in Paraguay bekannt zu geben. Diese strategische Erweiterung bedeutet eine Steigerung der Mining-Kapazität um 317 % und bringt HIVE von heute 6 Exahash pro Sekunde („EH/s“) auf voraussichtlich 25 EH/s bis September 2025.

Mit dieser Akquisition verfügt HIVE jetzt über eine Mining-Infrastruktur mit einer Gesamtleistung von 300 MW in Paraguay, einschließlich des bereits angekündigten 100-MW-Projekts in Valenzuela, das bis Juni 2025 ans Netz gehen soll. Die globale Betriebsleistung des Unternehmens wird bis zum dritten Quartal 2025 auf 430 MW anwachsen und sich über Paraguay, Kanada und Schweden erstrecken.

Dieser Meilenstein bekräftigt HIVEs Engagement für 100 % grüne Wasserkraft und etabliert das Unternehmen gleichzeitig als eine treibende Kraft im Bereich Hochleistungsrechnen in Lateinamerika. Paraguay bietet kostengünstige Wasserkraft, ein stabiles regulatorisches Umfeld und wettbewerbsfähige Betriebskosten, was es zu einem idealen Standort für die rasche Expansion von HIVE macht.

Phasenweiser Plan für die Entwicklung des 200-MW-Standorts Yguazú

Die 200-MW-Anlage in Yguazú wird in zwei Phasen entwickelt:

Phase 1: Voraussichtliche Fertigstellung bis zum 1. April 2025. Die Bauarbeiten sind zu 80 % abgeschlossen, die Infrastruktur ist fast fertig. In dieser Phase wird die Hashrate um ca. 6 EH/s erhöht, die voraussichtlich im 2. Quartal 2025 voll einsatzfähig sein wird. HIVE wird die restlichen Zahlungen für die vollständige Inbetriebnahme übernehmen.

Phase 2: Voraussichtliche Fertigstellung bis zum 31. August 2025. In dieser Phase werden 6,5 EH/s mittels wassergekühlter ASICs bereitgestellt, wodurch die Effizienz und Leistung gesteigert wird.

Um das ehrgeizige Ziel von 25 EH/s zu erreichen, hat HIVE ASICs für 15 EH/s der operativen Hash-Rate gesichert (einschließlich der bestehenden 6,5 EH/s von HIVE, die bis März 2025 installiert werden, und der Bestellung von Bitmain S21+ Hydro ASICs mit 8,6 EH/s Leistung, die im November 2024 angekündigt wurde). In den kommenden Monaten werden weitere ASIC-Akquisitionen angekündigt, um das weitere Wachstum zu unterstützen. Sobald der Meilenstein von 25 EH/s erreicht ist, strebt HIVE eine flottenweite Effizienz von 16,5 Joule pro Terahash (J/TH) an, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Stärkung der Beziehungen zwischen den USA und Paraguay

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte:

„Dieser Erwerb zeigt unseren strategischen Fokus auf eine nachhaltige, wachstumsstarke Expansion. Der Ausbau unserer Geschäftstätigkeit auf 3 % des globalen Netzwerks bis September 2025, die vollständig mit grüner Energie betrieben wird, ist eine bedeutende Leistung. Die Stabilität und Wirtschaftspolitik Paraguays – gestärkt durch die Führungsqualitäten und internationale Erfahrung von Präsident Santiago Peña – machen das Land zu einem hervorragenden Partner für HIVE. Präsident Peña erwarb einen Master-Abschluss in öffentlicher Verwaltung an der Columbia University und arbeitete beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, D.C., was seine enge Verbundenheit mit der US-Wirtschaftspolitik unter Beweis stellt. Darüber hinaus unterhält Paraguay enge diplomatische Beziehungen und Handelsbeziehungen zu Taiwan und Israel, was seine Position als wichtiger Verbündeter der USA in Lateinamerika stärkt.

Die Präsenz von HIVE in Paraguay stärkt nicht nur unsere Strategie für nachhaltige Energie, sondern bringt auch direkte wirtschaftliche Vorteile mit sich. Unsere Geschäftstätigkeit trägt monatlich zu Einnahmen in US-Dollar für das nationale Versorgungsunternehmen Paraguays, ANDE, bei und unterstützt so die lokale Infrastruktur und das Wachstum. Mit dieser Expansion positioniert sich HIVE als wichtiger Akteur für die wirtschaftliche Entwicklung Paraguays und etabliert sich gleichzeitig als regionaler Marktführer in der digitalen Infrastrukturbranche Lateinamerikas.“

Operative Exzellenz und zukünftiges Wachstum

Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE, kommentierte:

„Unsere Priorität ist es, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig ein nachhaltiges lokales Wachstum zu fördern. Dieser Erwerb ermöglicht eine Vervierfachung unserer Kapazität – von 6 EH/s auf 25 EH/s im Jahr 2025 – und gleichzeitig die Aufrechterhaltung eines der energieeffizientesten Betriebe der Branche. Mit einer angestrebten geräteweiten Effizienz von 16,5 J/TH gewährleisten wir einen kosteneffizienten und umweltverträglichen Betrieb.

Über die Technologie hinaus sind wir bestrebt, in die Infrastruktur Paraguays zu investieren, die Bildung zu unterstützen und hochwertige Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Unsere 200-MW-Anlage in Yguazú wurde nach hohen technischen Standards gebaut und bietet ein zusätzliches Erweiterungspotenzial von 100 MW. Das regionale Umspannwerk, aus dem wir Strom beziehen, hat eine Kapazität von 300 MW, und wir haben bereits eine Platzhalter-Infrastruktur für zusätzliche Transformatoren installiert, falls wir uns in Zukunft für eine Erweiterung auf volle 300 MW entscheiden sollten.“

Foto: Lieferung eines 80-MVA-Transformators nach Yguazú

Zur Ansicht einer verbesserten Version dieser Abbildung, besuchen Sie bitte:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/245021_34c6cf1194fa18e2_001full.jpg

Transaktionsdetails

Der Erwerb im Wert von 56 Millionen Dollar umfasst den Besitz eines 240-MVA-Umspannwerks mit einer Kapazität von 200 MW sowie alle dazugehörigen Grundstücke und Anlagen. Zu den wichtigsten Bedingungen gehören:

25 Millionen Dollar zahlbar bei Abschluss.

31 Millionen Dollar zahlbar in gleichen Raten über sechs Monate.

HIVE schätzt die Gesamtnettokosten für den Ausbau des Standorts auf 200 MW auf 400.000 Dollar pro MW nach Fertigstellung.

Beratung und Rechtsbeistand

Keefe, Bruyette & Woods, ein Unternehmen von Stifel, fungierte als exklusiver Finanzberater für HIVE. Blue HF Legal LLP und BKM | Berkemeyer fungierten als Rechtsbeistand für HIVE.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.



HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur vorantreibt, die mit grüner Energie betrieben wird. Als erster Kryptowährungs-Miner, der 2017 an der TSX Venture Exchange notierte, hat sich HIVE zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Asset Mining und KI-Computing entwickelt. Mit Niederlassungen in Kanada, Schweden und bald auch in Paraguay setzt HIVE seine Innovationsarbeit fort und reduziert gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck.



Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den „zukunftsgerichteten Informationen“ in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Akquisition eines neuen Standortes in Paraguay und sein Potenzial, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, eine verbindliche Vereinbarung zu treffen und den Erwerb des Standorts in Paraguay zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Unfähigkeit, den Bau des Erwerbs in Paraguay auf wirtschaftlicher und rechtzeitiger Basis abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erreichen; die anhaltende Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu produzieren; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein wesentlicher Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Klagen und andere Rechtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Bedingungen auf den Kapitalmärkten im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; oder überhaupt nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, erfolgreich digitale Währungen zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder überhaupt nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme der Netzwerkprobleme kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für das Mining von Kryptowährungen in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb von Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, Änderungen der Wechselkurse, Energiekürzungen oder regulatorische Änderungen der Energiesysteme in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu schürfen, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Einschränkungen bei der Arbeit und beim internationalen Reisen und bei den Lieferketten; und die Verabschiedung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben, oder die es teurer machen, dies zu tun; und andere damit zusammenhängende Risiken, wie sie in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlich dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

