EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2024

In einem herausfordernden Umfeld erfolgreich behauptet

Packagingdivisionen mit solider Performance

Board & Paper trotz deutlicher Mengensteigerung durch niedrigere Preise und Kostenanstieg belastet

Konsequente Umsetzung des Profit & Cash Protection-Programmes

Absolute CO2-Emissionen um 35 % deutlich reduziert

Dividendenerhöhung um 20 % auf 1,80 EUR/Aktie folgt Zuwachs bei Gewinn je Aktie

Kennzahlen der MM Gruppe ‑ IFRS

Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe konnte sich im Jahr 2024 in einem Umfeld anhaltender Konsumschwäche und dem damit verbundenen sehr intensiven Wettbewerb in den europäischen Kernmärkten erfolgreich behaupten.

Die Division MM Food & Premium Packaging zeigte aufgrund von Produktivitätssteigerungen, Kostensenkungen und Volumensakquise eine starke Performance, wobei die Profitabilität nicht ganz das Vorjahr erreichte.

Die Division MM Pharma & Healthcare Packaging verzeichnete aufgrund schwächerer Nachfrage und einer geänderten Preispolitik einen Mengenrückgang. Zudem entstanden zusätzliche Kosten, u. a. durch das Anfahren neuer Maschinen, weshalb das bereinigte betriebliche Ergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau lag.

Bei der Division MM Board & Paper hat sich trotz des signifikanten Mengenanstieges und Kostenreduktionsmaßnahmen die schwache Ergebnislage fortgesetzt. Dies ist im Wesentlichen auf deutlich niedrigere Durchschnittspreise infolge der schwachen Marktsituation bei gleichzeitigem Anstieg einiger Kosten, wie Altpapier, Holz und Personal, zurückzuführen. Dies führte zu einem geringen betrieblichen Verlust auf Niveau des Vorjahres.

Durch konsequente Umsetzung des Profit & Cash Protection-Programmes haben wir das Working Capital per Jahresende deutlich reduziert, Investitionsausgaben zurückgefahren und unsere Kosteneffizienz gezielt gestärkt. Der Großteil der Einsparungen aus den bisherigen Kostensenkungsprogrammen wird sich aber erst in 2025 niederschlagen. Die Nettoverschuldung sank auf 1.078,7 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 1.261,9 Mio. EUR), die Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA Quote belief sich auf 2,6 (31. Dezember 2023: 2,8).

Im Einklang mit der Ergebnisentwicklung und der langfristigen Dividendenpolitik, welche die Ausschüttung von einem Drittel des Jahresergebnisses vorsieht, wird der 31. Ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2025 eine Dividendenerhöhung um 20 % auf 1,80 EUR je Aktie (2023: 1,50 EUR) für das Geschäftsjahr 2024 vorgeschlagen.“

„Zur nichtfinanziellen Performance können wir erfreulich berichten, dass die absoluten CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 35 % deutlich reduziert wurden. Gründe dafür sind die Umstellung auf erneuerbare, kohlenstoffarme Energieformen und Energieeffizienzmaßnahmen.“, so Oswald.

ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich auf 4.079,6 Mio. EUR und lagen damit um 2,0 % bzw. 84,8 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert (2023: 4.164,4 Mio. EUR). Einem signifikanten Volumenanstieg bei MM Board & Paper standen vor allem niedrigere Durchschnittspreise in den Divisionen MM Food & Premium Packaging sowie MM Board & Paper gegenüber.

Der Rückgang des bereinigten betrieblichen Ergebnisses auf 190,0 Mio. EUR nach 229,2 Mio. EUR in 2023 resultierte vor allem aus der Division MM Food & Premium Packaging. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns belief sich somit auf 4,7 % (2023: 5,5 %) und der Return on Capital Employed auf 5,6 % (2023: 6,5 %). Das bereinigte EBITDA lag bei 418,5 Mio. EUR (2023: 450,2 Mio. EUR), woraus sich eine bereinigte EBITDA Margin von 10,3 % ermittelt (2023: 10,8 %).

Finanzerträge stiegen auf 27,1 Mio. EUR (2023: 8,7 Mio. EUR). Die Zunahme der Finanzaufwendungen von -58,3 Mio. EUR auf -82,9 Mio. EUR ist großteils auf den Zinsanstieg für variabel verzinste Finanzierungen zurückzuführen. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich überwiegend fremdwährungsbedingt auf -19,9 Mio. EUR (2023: -11,4 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Steuern lag damit bei 114,3 Mio. EUR nach 136,7 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund der Aktivierung von Verlustvorträgen der Ex-Essentra Packaging auf 3,8 Mio. EUR (2023: 47,6 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 3,4 % (2023: 34,8 %) ergibt. Der Normsteuersatz des Konzerns beträgt 19,0 % (2023: 24,4 %).

Der Jahresüberschuss stieg auf 110,5 Mio. EUR (2023: 89,1 Mio. EUR).

VERLAUF DES 4. QUARTALS

Das 4. Quartal war allgemein durch anhaltend schwache Marktnachfrage und Auftragseingang geprägt. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 1.010,8 Mio. EUR leicht über der Vorjahresperiode (4. Quartal 2023: 967,9 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg vor allem infolge der besseren Performance bei MM Board & Paper auf 63,7 Mio. EUR (4. Quartal 2023: 38,8 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin betrug 6,3 % (4. Quartal 2023: 4,0 %). Das Ergebnis vor Steuern erreichte 43,4 Mio. EUR (4. Quartal 2023: 17,8 Mio. EUR), der Periodenüberschuss 58,2 Mio. EUR (4. Quartal 2023: -2,1 Mio. EUR). Infolge der Aktivierung von Verlustvorträgen, im Wesentlichen aus der Ex-Essentra Packaging, waren Steuern vom Einkommen und Ertrag mit einem positiven Betrag in Höhe von 14,8 Mio. EUR auszuweisen (4. Quartal 2023: -19,9 Mio. EUR). Der Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit belief sich auf 348,7 Mio. EUR (4. Quartal 2023: 458,9 Mio. EUR) insbesondere infolge von Senkungsmaßnahmen beim Working Capital.

Das bereinigte betriebliche Ergebnis von MM Food & Premium Packaging lag bei 48,8 Mio. EUR (4. Quartal 2023: 54,6 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin betrug gute 11,2 % (4. Quartal 2023: 13,3 %).

MM Pharma & Healthcare Packaging verzeichnete beim bereinigten betrieblichen Ergebnis einen nachfragebedingten Rückgang auf 3,0 Mio. EUR (4. Quartal 2023: 8,4 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin lag bei 2,2 % (4. Quartal 2023: 5,5 %).

Das bereinigte betriebliche Ergebnis von MM Board & Paper überstieg mit 11,9 Mio. EUR vor allem infolge einer höheren CO2-Kompensation den Vorjahreswert (4. Quartal 2023: -24,2 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich damit auf 2,5 % (4. Quartal 2023: -5,4 %).

AUSBLICK

Die schwache Marktnachfrage hält angesichts der getrübten gesamtwirtschaftlichen Aussichten in den europäischen Hauptmärkten weiter an.

MM strebt danach, seine Marktposition in den drei Divisionen durch die Verfolgung von Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft in den Kernkompetenzbereichen Verpackung und Karton zu festigen bzw. auszubauen. Die Absatzschwerpunkte liegen auf einem verbreiterten Vertriebsansatz, innovativen Lösungen und der Substitution von Plastik. Zielsetzung ist es, darüber hinaus auch durch Kostenmanagement und strukturelle Optimierungsmaßnahmen die Ertragskraft zu verbessern. Aufgrund der erfreulichen bisherigen Fortschritte wird ein umfassendes Effizienzsteigerungsprogramm „Fit-for-Future“ für die gesamte Gruppe ausgerollt.

Die Situation auf den Beschaffungsmärkten zeigt aktuell eine eher stabile Entwicklung auf erhöhtem Niveau.

Investitionen werden sich in 2025 insbesondere auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Erhöhung des Anteiles erneuerbarer Energien konzentrieren und in einer Höhe von rund 300 Mio. Euro erwartet. Die jährlichen Wartungsstillstände bei Board & Paper, welche vor allem die Zellstofffabriken in Polen und Finnland betreffen, werden heuer vor allem im 3. Quartal stattfinden. Die diesbezüglichen Aufwendungen werden aktuell auf rund 41 Mio. EUR (2024: 26 Mio. EUR) geschätzt.

Das Closing des Verkaufes der TANN Gruppe wird im 1. Halbjahr 2025 erwartet. Ziel ist, aus dem Verkaufserlös die Verschuldung des Konzerns zu verringern.

MM wird in 2025 konsequent an der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele weiterarbeiten. Dabei stehen die umweltbezogenen Kernthemen Dekarbonisierung, Wassereffizienz, Biodiversität und Abfallvermeidung im Fokus. Im sozialen Bereich liegt der Schwerpunkt auf der Förderung von Arbeitssicherheit und der Vermeidung von Unfällen. Darüber hinaus sollen Lieferanten noch umfassender in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte einbezogen werden.

Mit einer wettbewerbsstarken Anlagenbasis und soliden Finanzierung ist MM sehr gut aufgestellt, um die anhaltend herausfordernde Marktsituation im Jahr 2025 erfolgreich zu bewältigen und mit nachhaltigen und innovativen Verpackungen langfristig Mehrwert zu schaffen.

