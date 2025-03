OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe erzielt 2024 ...

Hauck Aufhäuser Lampe erzielt 2024 erneut Rekordergebnis Frankfurt (ots) - - Nachsteuerergebnis des HAL-Konzerns wächst um 19,0 % auf 98,7 Mio. Euro - Konzernweite Erträge steigen auf hohem Niveau um 4,9 % auf rund 460 Mio. Euro - Assets under Service & Management erreichen 280 Mrd. Euro per Ende 2024 - Kennzahlen mit dynamischen Wachstumsraten in der Langfristbetrachtung - Laufendes Geschäftsjahr von geplantem Erwerb durch ABN AMRO geprägt Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) hat im Geschäftsjahr 2024 erneut ein Rekordergebnis erzielt. Dem Bankhaus ist es dabei gelungen, alle wesentlichen Kennzahlen teils deutlich zu steigern und somit den Kurs der vergangenen Jahre fortzusetzen: Das Nachsteuerergebnis wuchs im Berichtsjahr um 19 % auf rund 99 Mio. Euro und näherte sich damit der 100-Mio.-Euro-Marke. Die konzernweiten Erträge stiegen auf hohem Niveau um rund 5 % auf rund 460 Mio. Euro. Getragen wurde die erfreuliche Entwicklung durch alle Geschäftsbereiche. Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Fokus neben der erfolgreichen Fortsetzung des organischen Wachstums auf dem Closing des Erwerbs durch die niederländische Bank ABN AMRO. Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck Aufhäuser Lampe: "Das Geschäftsjahr 2024 war für Hauck Aufhäuser Lampe ein herausragendes Jahr. Wir sind heute, gemessen an unserer Leistungsfähigkeit, unserer Größe und nicht zuletzt unserer Profitabilität ein führender Anbieter auf dem deutschen Private Banking- und Wealth Management-Markt. Diese Entwicklung reflektiert nicht nur das große Vertrauen unserer Kunden, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung unserer strategischen Prioritäten und die Anpassungsfähigkeit unseres diversifizierten Geschäftsmodells in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld. Unser Bankhaus weist seit Jahren eine dynamische Geschäftsentwicklung auf und hat damit eine nachhaltige Wachstumsgeschichte im deutschen Banking geschrieben." Wesentliche Kennzahlen im Überblick - Die konzernweiten Erträge nahmen im Jahr 2024 um 4,9 % auf rund 460 Mio. Euro zu (Vorjahr: rund 438 Mio. Euro). - Das Zinsergebnis stieg im Berichtsjahr um 6,2 % auf 151,7 Mio. Euro (Vorjahr: 142,9 Mio. Euro). Zugleich erhöhte sich das Provisionsergebnis um 4,2 % auf 269,0 Mio. Euro (Vorjahr: 258,2 Mio. Euro). - Das Vorsteuerergebnis (EBT) wuchs dazu überproportional um 15,9 % auf 131,4 Mio. Euro (Vorjahr: 113,4 Mio. Euro). - Das Nachsteuerergebnis verzeichnete ein Plus von 19,0 % und mit 98,7 Mio. Euro erstmals fast dreistellige Zahlen (Vorjahr: 83,0 Mio. Euro). - Die Cost-Income-Ratio (CIR) belief sich auf 72,2 % (Vorjahr: 71,6 %). - Der Return on Equity (ROE) verbesserte sich auf 16,8 % (Vorjahr 13,3 %). Wesentliche Kennzahlen in der Langfristbetrachtung Seit dem Jahr 2020 haben sich die konzernweiten Erlöse knapp verdoppelt und wiesen eine jährliche Wachstumsrate von 19 % auf. Das Vorsteuerergebnis wuchs im selben Zeitraum auf mehr als das Doppelte mit einem Plus von 24 % pro Jahr. Das Nachsteuerergebnis hat sich ebenfalls mehr als verdoppelt bei einem jährlichen Zuwachs von 21 %. Die Assets under Service & Management stiegen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15 % auf rund 280 Mrd. Euro (Stand per Ende 2024). Erfolgreiche Entwicklung der Geschäftsbereiche Im Private & Corporate Banking hat HAL seine Kapazitäten in den bundesweiten Niederlassungen im Geschäftsjahr 2024 um 15 % ausgebaut, was zu einer weiter verstärkten Kundennähe regional wie überregional führte. Die personelle Verstärkung ging einher mit einer Reihe an Produktinitiativen und abteilungsübergreifenden Lösungen für dezidierte Kundenanforderungen sowie aufsehenerregenden Events zum Ausbau des Kundennetzwerks. Zudem wurde ein namhaft besetztes NextGen Advisory Board gegründet. Im Asset Servicing behauptete das Bankhaus erneut seine Spitzenposition in der BVI-Verwahrstellenstatistik und zählt zum vierten Mal in Folge zu den zehn größten Verwahrstellen in Deutschland mit Top-Platzierungen in den Segmenten Real Assets, offene Sachwerte Spezialfonds und offene Wertpapier-Publikumsfonds. Wesentliche Entwicklungen im Berichtsjahr betrafen auch die Ausweitung des Leistungsportfolios im Bereich Digital Assets und eine starke Präsenz auf den Immobilien-Branchenmessen Expo Real und MIPIM. Eigentümerwechsel mit ABN AMRO Die niederländische Bank ABN AMRO hat am 27. Mai 2024 mit der chinesischen Fosun International eine Kaufvereinbarung zum Erwerb von Hauck Aufhäuser Lampe unterzeichnet. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird HAL somit eine neue Eigentümerin mit Sitz in Europa und mit internationaler Reichweite erhalten. Das Closing ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Der Eigentümerwechsel von Hauck Aufhäuser Lampe bedeutet einen deutlichen Ausbau der Präsenz von ABN AMRO in Deutschland in den Geschäftsbereichen Wealth Management, Asset Management und Corporate Banking. Mit der geplanten Bündelung der Wealth Management-Aktivitäten von HAL mit der Bethmann Bank, unter der ABN AMRO ihr Private Banking-Geschäft in Deutschland führt, entsteht die drittgrößte Privatbank in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 70 Mrd. Euro und vollem Zugriff auf die internationalen Ressourcen der ABN AMRO. Im Asset Servicing ist eine Kooperation zwischen ABN AMRO und Fosun International vorgesehen, die weiterhin Eigentümerin der Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS) sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services (HAAS) sowie HAL Fund Services Ireland (HALFI) bleiben wird. Die Kooperation umfasst das erfolgreiche One-Stop-Shop-Modell zum Angebot aller Dienstleistungen rund um die Fondsadministration aus einer Hand. Dies ermöglicht zugleich einen gezielten Ausbau des Verwahrstellengeschäfts unter ABN AMRO. Michael Bentlage: "Mit dem Eigentümerwechsel entsteht ein neues Schwergewicht im deutschen Private Banking-Markt mit einer deutlich größeren Produkt- und Servicevielfalt für die Kunden - und zugleich ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand sowie für institutionelle Kunden im Asset Management und Investment Banking. In der neuen Größenordnung besitzen wir eine ideale Grundlage, unsere Branche, die von tiefgreifenden regulatorischen und technologischen Entwicklungen geprägt ist, maßgeblich mitzugestalten und Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen." Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine rund 230 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Gordan Torbica. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.