Talanx weiter im Aufwind nach finalen Resultaten

Bestätigte und damit unspektakuläre Jahreszahlen haben am Mittwoch bei Talanx für ein erneutes Rekordhoch gereicht. Die Titel des Versicherungskonzerns setzten ihre jüngste Rally fort, indem sie um 1,8 Prozent auf 98,10 Euro stiegen. Sie näherten sich damit der runden 100-Euro-Marke. Vor gut einem Monat waren sie noch nahe ihres Stands zum Jahreswechsel bei 83 Euro gehandelt worden. Doch seitdem weist der Trend stetig nach oben. Seitdem beläuft sich ihr Anstieg nun schon auf mehr als 18 Prozent. Auf Sicht von zwei Jahren sind sie aktuell sogar das Eineinhalbfache wert.

Am Mittwoch tat es der Rally keinen Abbruch, dass Talanx neben den vorläufigen Resultaten auch den Ausblick und den Dividendenvorschlag bestätigte. Der im MDax gelistete Versicherer zieht die Anleger derzeit genauso an wie andere Branchenwerte. Die Aktien der Rückversicherungstochter Hannover Rück und des Wettbewerbers Allianz sind seit Mitte Februar um jeweils fast 13 Prozent gestiegen, während jene von Munich Re in dieser Zeit fast 15 Prozent gewonnen haben.

Die deutschen Branchenwerte folgten zuletzt dem guten Lauf des europäischen Versicherungssektors , der 2025 in der Sektorwertung bislang hinter Banken die zweitbeste Entwicklung genommen hat. Analyst Michael Huttner von der Berenberg Bank äußerte am vergangenen Freitag in einer Branchenstudie die Erwartung, dass sich die Sektorstärke fortsetzt wegen eines "Dreifachtrends" mit positiver Cashflow-, Margen- und Umsatzentwicklung.