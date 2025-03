ANALYSE-FLASH: RBC dreht Schneider Electric von 'Underperform' auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Votum für die Aktien von Schneider Electric um zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel von 225 auf 270 Euro erhöht. Die bisher negative Einstufung habe aus dem hohen Bewertungsaufschlag resultiert, der durch den jüngst schwachen Lauf der Aktie abgebaut worden sei, schrieb Analyst Mark Fielding in seiner am Mittwoch vorliegenden Neueinschätzung. Nun erscheine das Papier des Technologiekonzerns attraktiv. Siemens stufte der Experte derweil ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 17:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 00:45 / EDT

