Pfizer steigt bei Sensodyne-Hersteller Haleon aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Pharmakonzern Pfizer hat seine komplette Beteiligung am Konsumgüterunternehmen Haleon für rund 2,5 Milliarden Pfund (2,97 Milliarden Euro) versilbert.

Die Anteile wurden zum Preis von 385 Pence je Aktie an institutionelle Investoren und Haleon selbst verkauft, wie ein beteiligter Bankenvertreter am Mittwoch erklärte. Haleon, bekannt für Marken wie Sensodyne, Fenistil oder Voltaren, erwarb im Rahmen der Transaktion 44 Millionen eigene Aktien. Die restlichen 618 Millionen Aktien gingen an institutionelle Anleger. Insgesamt entspricht der Verkauf 7,3 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Haleon.

Das Unternehmen entstand 2019 durch den Zusammenschluss der Konsumgütersparten von GSK und Pfizer und wurde 2022 von GSK abgespalten. GSK hatte seine ursprüngliche Beteiligung von fast 13 Prozent bereits im Mai 2024 vollständig verkauft. Nach dem Ausstieg von Pfizer wird BlackRock mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent größter Aktionär von Haleon.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)