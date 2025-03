Underperformance USA

Erneuter Ausverkauf bei Technologieaktien an der Wall Street

Bundestag beschließt Rüstungs- und Infrastrukturpaket

Ausblick: Fed-Zinsentscheid im Blick

An der Wall Street setzte sich der negative Trend von Aktien der größten US-Technologieunternehmen gestern fort. Laut der neuesten Bank of America-Umfrage haben Investoren ihre Bestände in US-Aktien insgesamt mittlerweile so stark reduziert wie nie zuvor, während die Bargeldbestände sprunghaft anstiegen. Der S&P verlor gestern mehr als 1 % an Wert. Seit rund einem Monat sind es bereits mehr als 8,5 %. Im Gegensatz dazu legten europäische Aktien (DAX +1 % und EuroStoxx 50 +0,7 %) erneut zu und bauten damit ihre Outperformance der vergangenen Wochen weiter aus.Der Bundestag hat gestern den Plänen von Union, SPD und Grünen für Rüstung und Infrastruktur zugestimmt. Das kontroverse Gesetz, wurde mit 512 von insgesamt 733 Stimmen im Bundestag angenommen und übertraf damit deutlich die erforderliche Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen. Eine weitere Hürde muss das Gesetz jedoch noch nehmen. Am Freitag steht noch die Zustimmung des Bundesrats aus, von der wir jedoch ausgehen. Das Rüstungs- und Infrastrukturpaket markiert das Ende jahrzehntelanger Haushaltsdisziplin. Der Wechsel zu einer expansiven Fiskalpolitik dürfte, die größte Volkswirtschaft Europas nach Jahren der Kontraktion aufgrund struktureller Probleme, wie z.B. hoher Energiekosten und einer überbordenden Bürokratie, zumindest perspektivisch zu moderat positiven BIP-Wachstumsraten zurückführen. Die Pläne setzen über die nächste Dekade erhebliche Mittel in Bewegung. Aufgrund von Planungs- und Entscheidungsprozessen dürften die Folgen für das Wirtschaftswachstum aber zumindest in diesem Jahr noch überschaubar bleiben. Die Wirkung wird vor allem für 2026 ff. zu erwarten sein. Wir haben deshalb bereits vergangene Woche unsere BIP-Prognosen für Deutschland ab dem Jahr 2026 um jeweils 0,5%-Punkte nach oben angepasst. Während deutsche Politiker nun eine "enorme Verantwortung" tragen, können die am Dienstag genehmigten riesigen Kreditermächtigungen dazu beitragen, das Wachstum anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sagte Peter Adrian, Präsident des deutschen DIHK-Industrieverbandes: "Die Milliarden müssen klug und effizient eingesetzt werden", mahnte er. "Andernfalls könnte diese massive Verschuldung zu einem enormen Risiko werden."Die asiatischen Aktienbörsen starteten heute Morgen freundlich in den Tag. Wie auch die Börsen in Europa scheinen sich die asiatischen Werte vom negativen Trend in den USA etwas abzukoppeln. Im Fokus der Investoren dürfte heute die Notenbanksitzung der Fed sein. Die US-Notenbank dürfte ihr Tagesgeldzielband das zweite Mal in Folge unverändert belassen. Im Fokus steht die Frage, ob es Anpassungen an den Leitzinsprojektionen geben wird. Nicht zuletzt erachten wir die Spekulationen der Finanzmarktteilnehmer auf insgesamt drei Leitzinssenkungsschritte der Fed im laufenden Jahr für überzogen.