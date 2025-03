EQS-News: Knorr-Bremse erhöht Dividende auf 1,75 Euro und Stephan Sturm kandidiert für Aufsichtsrat

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

Knorr-Bremse erhöht Dividende auf 1,75 Euro und Stephan Sturm kandidiert für Aufsichtsrat



Auf Basis der sehr guten Geschäftsentwicklung in 2024 wollen Vorstand und Aufsichtsrat die Dividende auf 1,75 Euro je Aktie erhöhen

Heinz Hermann Thiele Familienstiftung soll zukünftig mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten sein

Aufsichtsrat dankt Dr. Theodor Weimer, der sein Mandat als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats zur Hauptversammlung niederlegt



München, 20. März 2025 – Von der sehr guten operativen Geschäftsentwicklung der Knorr-Bremse AG im vergangenen Geschäftsjahr sollen auch die Aktionäre des Unternehmens spürbar profitieren. Deshalb haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 1,75 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Steigerung um rund 7 % im Vergleich zum Vorjahr (1,64 Euro je Aktie). Die damit einhergehende diesjährige Anhebung der Ausschüttungsquote auf rund 60 % trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht-cashwirksame Sondereffekte den Konzernjahresüberschuss geschmälert haben. Den Aktionären hingegen soll eine Dividende ausgeschüttet werden, welche die operative Performance des Unternehmens widerspiegelt, und die somit im Einklang steht mit der bestehenden und langfristigen Dividendenpolitik von 40 bis 50 % Ausschüttungsquote an die Aktionäre.

Zudem ist ein Wechsel der Besetzung des Aufsichtsrats geplant: Im Dezember 2024 hat die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung unter anderem die Unternehmensbeteiligungen aus dem Erbe von Heinz Hermann Thiele übernommen. Als Ankeraktionärin hält sie nun mittelbar 58,99 % der Anteile an Knorr-Bremse. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG stellt sich der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Herr Stephan Sturm, als neues Aufsichtsratsmitglied zur Wahl. Gleichzeitig legt Herr Dr. Theodor Weimer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG und bis Ende 2024 Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG sein Mandat auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der Familienstiftung zur diesjährigen Hauptversammlung nieder. Vorbehaltlich der Entscheidung der Hauptversammlung werden zukünftig mit Frau Julia Thiele-Schürhoff und Herrn Stephan Sturm zwei der zwölf Aufsichtsratssitze bei Knorr-Bremse durch Vertreter der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung besetzt sein.

Dr. Reinhard Ploss, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Stephan Sturm wird den Aufsichtsrat mit seiner langjährigen und umfangreichen Managementerfahrung hervorragend ergänzen und bereichern. Darüber hinaus belegt seine Kandidatur das klare und starke Bekenntnis der Stiftung zu unserem Unternehmen. Dies schafft Stabilität und Verlässlichkeit für die Weiterentwicklung von Knorr-Bremse. Wir freuen uns sehr auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Sturm im Aufsichtsrat. Herrn Dr. Weimer danke ich im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Belegschaft unseres Unternehmens für sein außerordentliches Engagement und die Bereitschaft, mit der er seine umfangreiche internationale Erfahrung zum Wohle unseres Unternehmens in herausfordernden Zeiten eingebracht hat. Wir alle haben die Zusammenarbeit und den Austausch mit ihm immer sehr geschätzt.“

Stephan Sturm war bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Fresenius Gruppe, bevor er 2023 den Vorstandsvorsitz der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung übernahm. Zwischen 2015 und 2021 gehörte er dem Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa an, zuletzt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Die Dividendenausschüttung und die Neuwahl im Aufsichtsrat bedürfen der Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung, die für den 30. April 2025 einberufen wurde: Investor Relations/Hauptversammlung.

Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr finden sich im Geschäftsbericht 2024, der ab sofort auf der Website unter www.knorr-bremse.comzum Download zur Verfügung steht.

Medienkontakt:

Alexander Stechert-Mayerhöfer | Leiter Unternehmenskommunikation | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 1941; Ealexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com

Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 2582; Eclaudia.zuechner@knorr-bremse.com

Kontakt Investor Relations:

Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 182310; Eandreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

