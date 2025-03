EQS-News: OLB erhält mit Crédit Mutuel Alliance Fédérale neue Eigentümerin; Übernahme über Tochtergesellschaft TARGO Deutschland GmbH

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Oldenburg, 20. März 2025

OLB erhält mit Crédit Mutuel Alliance Fédérale neue Eigentümerin; Übernahme über Tochtergesellschaft TARGO Deutschland GmbH

OLB wird Teil der Crédit Mutuel Alliance Fédérale-Gruppe und stärkt so ihre Position in Deutschland

Gemessen an ihrer Bilanzsumme wird die konsolidierte Gruppe die zehntgrößte Bank in Deutschland und ein umfassendes Angebot im Firmen- und Privatkundengeschäft bieten

Die Gesellschafter der Oldenburgische Landesbank AG ("OLB") haben eine Vereinbarung über den Verkauf des gesamten Aktienkapitals der OLB an die TARGO Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale-Gruppe, getroffen. Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine führende französische Genossenschaftsbank und gemessen an ihrer Bilanzsumme die neuntgrößte Bank in der Eurozone. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Die Käuferin beabsichtigt, die rechtliche und technische Umsetzung der Übernahme zu verantworten.

„Die geplante Übernahme ist ein Beleg für unsere erfolgreiche Strategie und unseren starken Wachstumskurs. In den vergangenen Jahren haben wir den Erfolg unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt und ein nachhaltig profitables Wachstum mit konstant hohen Renditen erzielt. Aus dieser Position der Stärke heraus wollen wir weiterwachsen. Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale-Gruppe wird uns bei der Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele unterstützen“, sagt Stefan Barth, CEO der OLB.

„Die OLB ist deutschlandweit als starke Marke etabliert. Sie ist eine dynamisch wachsende Bank mit einer hohen Asset-Qualität und einem konservativen Risikomanagement-Ansatz. Durch diesen Schritt wird unsere Gruppe ihre Position weiter stärken können. Wir sind von der Leistung und den Erfolgen des OLB-Teams sehr beeindruckt und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft“, sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK und Country-Managerin für Deutschland der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Mit der heutigen Entscheidung für einen Verkauf der OLB an die TARGO Deutschland GmbH haben die Gesellschafter der OLB beschlossen, ihre Maßnahmen für die Umsetzung eines Börsengangs der OLB zu beenden. Langfristig wird die OLB voraussichtlich stärker von einem Verkauf profitieren als von einem ursprünglich geplanten Börsengang. Die Übernahme wird die Fähigkeit der OLB zur Finanzierung ihres künftigen Wachstums durch das starke Rating der Crédit Mutuel Alliance Fédérale und den Zugang zu den Kapitalmärkten deutlich verbessern. Neben Frankreich ist Deutschland zudem der zweite Kernmarkt der Crédit Mutuel Alliance Fédérale und eine ihrer wichtigsten Wachstumsregionen. Mit ihrer starken Position und hohen Profitabilität wird die OLB die Expansion der Gruppe in Deutschland voraussichtlich erheblich beschleunigen.

Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale-Gruppe steht uneingeschränkt hinter der strategischen Vision und dem Erfolg des Segments Private & Business Customers und insbesondere des äußerst profitablen Segments Corporates & Diversified Lending. Auch das Management-Team der OLB unterstützt die geplante Übernahme uneingeschränkt. Alle Kunden der OLB, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, werden weiterhin den gewohnt hohen Servicestandard genießen.

Über die OLB

Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.



Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.



Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.



Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.



Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de





Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.



Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.



Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.



Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

TARGOBANK AG

Unternehmenskommunikation

pressestelle@targobank.de





