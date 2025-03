'FT': Munich Re kurz vor Zukauf in den USA

LONDON (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re steht laut einem Pressebericht wohl kurz vor einer Übernahme in den USA. Über die Erstversicherungstochter Ergo könnte der Dax -Konzern den Kauf des US-Versicherers Next Insurance zeitnah unter Dach und Fach bringen, schreibt die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei dürfte ein Eigenkapitalwert von 2,5 Milliarden Euro angesetzt werden. Hinter Next Insurance, das Versicherungen für kleinere Unternehmen anbietet, stünden auch Wagniskapitalfirmen, so die "FT". 2023 sei das Unternehmen dabei mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet worden./mis/ngu