GNW-News: ECCO enthüllt Chloë Sevigny als Star von "Icons That Last"

ECCO x CHLOË SEVIGNY - SS25 ICONS THAT LAST

THAT LAST (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3749/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3749/eng) Die Marke engagiert eine gefeierte Schauspielerin und Stilikone für ihre Frühjahr/Sommer-Kampagne 2025 KOPENHAGEN, Dänemark, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Schuh- und Lederwarenmarke ECCO ist stolz, Chloë Sevigny als Star ihrer neuesten Kampagne vorzustellen. Als Gesicht der neuen Kampagne ?Icons that Last" verleiht Sevigny den Hero-Designs der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 von ECCO ihre eigene, unverwechselbare und individuelle Note. Selbstbestimmt. Kreativ. Intelligent. Stark. Sevigny ist für ihren modernen, einzigartigen und dynamischen Ansatz in Mode, Film und Fernsehen bekannt. Sie ist eine Anführerin, keine Mitläuferin. So wie Sevigny Trends überdauert, sind die Designs von ECCO für ihren zeitlosen Stil bekannt, bei dem Komfort und Qualität im Mittelpunkt stehen. ?Ich freue mich sehr, bei dieser Kampagne mit ECCO zusammenzuarbeiten. Die Marke hat eine Authentizität, die ich bewundere - sie ist unprätentiös und souverän. Mir gefällt, dass ECCO dem Tragegefühl der Dinge ebenso viel Aufmerksamkeit schenkt wie ihrem Aussehen. Wahrer Stil bedeutet für mich, die Freiheit zu haben, mich auszudrücken und ungehemmt zu leben, und das ist etwas, was ich immer spüre, wenn ich ECCO trage." - Chloë Sevigny. Es ist dieser bahnbrechende Geist, den Sevigny in ?Icons that Last" einbringt, eine Kampagne, die Frauen dazu inspiriert, sich auszudrücken und ihr Potenzial auszuschöpfen. Die Aufnahmen stammen von der Fotografin Brianna Capozzi in einer schlichten, brutalistischen Villa in Los Angeles und zeigen, wie Sevigny den Designs von ECCO eine persönliche Note verleiht. Sie trägt die sportlichen ECCO BIOM® C-TRAIL-Sneaker, die minimalistischen ECCO SCULPTED ALBA-Sandalen und die schlichte ECCO POT-Tasche auf ihre ganz eigene Art. Chloë trägt außerdem eine Version der neuen Saison der ECCO BIOM® C-TRAIL-Ballerinas, die in Zusammenarbeit mit ECCOs langjähriger Kreativpartnerin Natacha Ramsay-Levi entworfen wurden - ein Stil, in dem Sevigny zuvor in ihrer Freizeit in New York gesichtet wurde. Zu den weiteren ECCO-Ikonen der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 gehören die ECCO SCULPTED ALBA 65, Sandalen mit Blockabsatz, die die Fluidform(TM) Direct PU- Injektionstechnologie von ECCO nutzen, um natürliche Bewegungen zu unterstützen und ganztägigen Komfort zu bieten. Hinzu kommen die absolut schlichten ECCO MARGOT Ballerinas und ein Angebot an funktionalen Taschen. Die ECCO PINCH Crossbody und ECCOs Interpretation eines Klassikers HOBO in Schwarz und Pink. Alle Modelle der Kollektion zeichnen sich aus durch ECCOs Verschmelzung aus Stil und Komfort, Funktionalität und Eleganz und sind darauf ausgelegt, mit dem modernen Leben Schritt zu halten. Dies sind Schuhe für Frauen, die immer alles auf ihre eigene Art tun und tragen. Die Damenkollektion Frühjahr/Sommer 2025 ist ab dem 20. März in ausgewählten Geschäften und auf ecco.com erhältlich. PRESSEKONTAKT Yasmin Ajani yasmin.ajani@karlaotto.com (mailto:yasmin.ajani@karlaotto.com) Ein PDF zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f303c0d0- 779c-4de5-81c8-4bc4fab45e14 °