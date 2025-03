Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH 20.03.2025 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: vorläufige Ergebnisse 2024 Recommendation: Kaufen from: 20.03.2025 Target price: EUR29 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 32,00 auf EUR 29,00. Zusammenfassung: Nach mehreren Monaten minimaler Kommunikation mit den Kapitalmärkten veröffentlichte Knaus Tabbert gestern vorläufige Kennzahlen für 2024 und eine separate Pressemitteilung, in der der Fortschritt der strategischen Neuausrichtung dargelegt wurde. Dazu gehörte auch eine erste Guidance für 2025, die einen Umsatz von ~EUR1 Mrd. und eine EBITDA-Marge zwischen 5% und 6,5% vorsieht. Der Vorstand wurde umgebaut, und die Produktion wurde Ende Januar wieder hochgefahren, nachdem sie im vierten Quartal stillgelegt worden war, um überschüssige Lagerbestände auf den Märkten abzubauen. Wir haben unsere Prognosen an die Guidance für 2025 angeglichen. Nach einer turbulenten Zeit sind die Nachrichten vom Mittwoch ermutigend und dürften die schlimmsten Bedenken hinsichtlich Solvenz und Rentabilität zerstreuen. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR29 ein (zuvor: EUR32). First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 32.00 to EUR 29.00. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 32.00 to EUR 29.00. Abstract: After several months of minimal communication with the capital markets, Knaus Tabbert yesterday published 2024 preliminary KPIs and a separate press release outlining the progress of its strategic realignment. This included initial 2025 guidance calling for a ~EUR1bn topline coupled with an EBITDA margin in the range of 5% to 6.5%. The management board has been overhauled and production was fired up again at the end of January after being shuttered in Q4 to help clear up excess inventory in the markets. We have aligned our forecasts with the 2025 guide. After a tumultuous period, Wednesday's news is encouraging and should allay the markets' worst fears over solvency and profitability. We remain Buy-rated on KTA with a EUR29 TP (old: EUR32). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32034.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2103954 20.03.2025 CET/CEST °