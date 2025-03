OTS: TARGOBANK AG / TARGOBANK Gruppe wächst: Holding kauft Oldenburgische ...

TARGOBANK Gruppe wächst: Holding kauft Oldenburgische Landesbank AG (FOTO) Düsseldorf (ots) - - Crédit Mutuel Alliance Fédérale stärkt mit Transaktion Position der TARGO Deutschland GmbH im zweiten Heimatmarkt Deutschland - Kombinierte Bilanzsumme von TARGOBANK und OLB liegt bei 79 Mrd. Euro - Aufstieg in die Top 10 der privaten Banken in Deutschland Die TARGO Deutschland GmbH plant den Kauf der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB). Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat der TARGO Deutschland GmbH sowie der OLB haben der Transaktion zugestimmt. Verbindliche Vereinbarungen zu der Akquisition wurden heute von den beteiligten Parteien unterzeichnet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen wie insbesondere der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Die OLB soll mit Abschluss des Verfahrens ("Closing") wie die TARGOBANK AG Teil der TARGO Deutschland Finanzholding Gruppe werden. Diese Akquisition ist ein weiterer fundamentaler strategischer Schritt der Crédit Mutuel Alliance Fédérale zur Umsetzung ihres strategischen Plans. Zur weiteren Entwicklung der Gruppe bringt die OLB ihre Stärken ein. Hierdurch wird die TARGO Deutschland GmbH: - ihre Kundenbasis durch den Marktanteil der OLB vergrößern und diversifizieren, - den im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung zur Universalbank essenziellen Aufbau des Angebots rund um private Immobilienfinanzierungen beschleunigen, - die Position der Bank bei der Finanzierung des Mittelstands ausweiten und das Kreditportfolio im Bereich KMU verdoppeln, - die Entwicklung und Marktpositionen der existierenden Corporate-Banking-Geschäftsbereiche der Gruppe stärken und Zugang zu neuen Segmenten im Bereich Diversified Lending ermöglichen, - Ressourcen und Fachwissen insbesondere in den Bereichen Akquisitionsfinanzierung und andere Strukturierte Finanzierungen, Private Banking (Bankhaus Neelmeyer) und private Immobilienfinanzierung, einschließlich Refinanzierung über Pfandbriefe, ergänzen. Verbindung zweier Herausforderer am Bankenmarkt Die TARGO Deutschland GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die die Allfinanzaktivitäten der Gruppe in Deutschland, bislang insbesondere über die TARGOBANK AG, zusammenfasst. Sie hat ihre Geschäftsbereiche in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und bietet bereits jetzt für Firmen-, Geschäfts- und Privatkunden ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Bereits im Jahr 2015 ging die TARGOBANK Autobank an den Start. 2017 übernahm die TARGOBANK Unternehmensgruppe die deutschen Factoring- und Leasing-Aktivitäten von GE Capital und stieg damit ins Firmenkundengeschäft ein. 2018 startete die Bank mit ihren Angeboten für Geschäftskunden, mit der Zielgruppe Selbstständige und Freiberufler. Im Jahr 2022 hatte die TARGOBANK AG durch Aufnahme der vormaligen deutschen Niederlassung der Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) den Markteintritt in das Corporate and Institutional Banking insbesondere in der hochvolumigen Unternehmensfinanzierung vorgenommen. Die OLB hat ihre Präsenz, vor mehr als 150 Jahren als Regionalbank in der dynamischen Region im Nordwesten Deutschlands (Niedersachsen) gestartet, auf das gesamte deutsche Bundesgebiet ausgeweitet. Durch eine nachhaltige Strategie des externen Wachstums in den letzten zehn Jahren (u.a. 2017 Bankhaus Neelmeyer; 2018 Bremer Kreditbank ehemals KBC Bank Deutschland; 2019 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank und 2024 Degussa Bank) hat die OLB ihre Geschäftsfelder ausgeweitet und sich zu einer Universalbank entwickelt, mit Privatkundengeschäft, Corporate Banking für den Mittelstand, Private Banking sowie Projekt-, Akquisitions- und Strukturierten Finanzierungen. Sie verfügt über ein Vertriebsnetz von 80 Filialen und fast 1.700 Mitarbeitenden, die rund eine Million Kunden betreuen. Die bisherige Eigentümerin der OLB ist eine anglo-amerikanische Investorengruppe. TARGOBANK Gruppe steigt durch die potentielle Transaktion in die TOP 10 der privaten Banken in Deutschland auf Die Bündelung der Kräfte ermöglicht es der Gruppe, sich zu diversifizieren und die Ausrichtung auf alle Kundengruppen wesentlich zu stärken. "Durch die Kombination unserer komplementären Aktivitäten beschleunigen wir als deutscher Teil der Gruppe fundamental unseren Wachstumskurs in Deutschland", so Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK und Country Managerin für Deutschland auf Konzernebene der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Diese neu eingeführte Funktion beschreibt den Ansatz der Gruppe, Deutschland als wichtigsten Markt außerhalb Frankreichs im Rahmen der strategischen Planung übergreifend auszubauen und zu entwickeln. "Der Kauf der OLB beschleunigt unsere Weiterentwicklung in eine Universalbank, mit der wir nicht nur in neue Geschäftsfelder wie Immobilienfinanzierung und einem gruppeneigenen Versicherungsangebot einsteigen, sondern auch das Firmenkundengeschäft ausbauen. Sie ermöglicht zudem der Crédit Mutuel Alliance Fédérale die Erhöhung ihres Marktanteils in Deutschland", so Isabelle Chevelard weiter. Nach Abschluss der Transaktion würde die TARGO Deutschland Finanzholdinggruppe kumuliert in die Top 10 der privaten Banken in Deutschland aufsteigen, eine Bankengruppe mit einer Bilanzsumme von 79 Mrd. Euro, 4,8 Mio. Kundinnen und Kunden und rund 9.000 Mitarbeitenden. Stefan Barth, Vorstandsvorsitzender der OLB , begrüßt die Transaktion: "In den vergangenen Jahren hat die OLB eine dynamische Wachstumsstrategie mit bemerkenswerten Ergebnissen verfolgt. Wir sind stolz darauf, uns der Crédit Mutuel Alliance Fédérale anzuschließen, mit der wir gemeinsame Werte teilen, um zusammen eine stärkere Bankengruppe aufzubauen." Eric Petitgand, Generaldirektor der Crédit Mutuel Alliance Fédérale , führt die Vorteile des Zusammenschlusses wie folgt weiter aus: "Diese strategische Investition ist Ausdruck unseres Willens, ein führender Bankversicherer in Europa zu werden. Die Integration der OLB in die TARGOBANK Gruppe ist dabei ein fundamentaler Schritt." Daniel Baal , Präsident der Crédit Mutuel Alliance Fédérale , erläutert: "Mit dem Erwerb der OLB macht Crédit Mutuel Alliance Fédérale einen entscheidenden Schritt, um in Deutschland mit ihren Tochtergesellschaften TARGOBANK und ACM Deutschland weiter zu wachsen." Keine Änderungen für Kunden und Geschäftspartner Für die jeweiligen Kundinnen und Kunden sowie die Geschäftspartner ergeben sich durch diese Verbindung weder Änderungen in der Geschäftsbeziehung noch bei den Ansprechpartnern. Über TARGOBANK Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an. Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen. Weiterführende Informationen: http://www.targobank.de/ Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe. Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris. Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr Über die OLB Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa. 