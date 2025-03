ROUNDUP: SGL Carbon erwartet Umsatz- und Ergebnisrückgang - Kursrutsch

WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. Eine zurückhaltende Nachfrage dürfte die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies gelte besonders für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. Hauptgrund seien niedriger Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen als ursprünglich prognostiziert - und weiterhin hohe Lagerbestände bei den Kunden. Mit einem Anziehen der Nachfrage rechnet der Vorstand frühestens in der zweiten Jahreshälfte. Zudem erwartet SGL eine geringere Dynamik im Geschäft mit der Autoindustrie. Umsatz und Ergebnis dürften 2025 daher weiter sinken.

An der Börse reagierten die Anleger verschreckt. Die im SDax notierte Aktie rutschte am Morgen um mehr als 13 Prozent ab. Damit schrumpften die Kursgewinne im laufenden Jahr praktisch auf null zusammen.

Der Umsatz dürfte 2025 leicht unter dem Vorjahreswert von 1,03 Milliarden Euro liegen, hieß es von SGL Carbon. Das bedeutet laut SGL-Definition einen Rückgang von bis zu zehn Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht SGL Carbon bei 130 bis 150 Millionen Euro und damit unter dem Vorjahresergebnis von 162,9 Millionen Euro.

Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen für 2024 vorgelegt und bestätigte sie nun. Dabei sanken der Umsatz um 5,8 Prozent und der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um 3,3 Prozent. SGL Carbon litt unter einer sinkenden Nachfrage aus seinen wichtigen Absatzmärkten Halbleiter und Automobil, verbunden mit einem anhaltend unbefriedigenden Bedarf aus der Windindustrie.

In der Prognose für 2025 enthalten ist noch das verlustträchtige Geschäft von Carbon Fibers. Ohne diese Sparte würde der Konzernumsatz um 200 Millionen Euro niedriger liegen. Der bereinigte operative Gewinn würde 155 bis 175 Millionen Euro betragen, hieß es.

"In den kommenden Monaten wird der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sowie auf der Sicherung unserer Profitabilität liegen", erklärte Konzernchef Andreas Klein. Dies umfasse neben der Fokussierung auf neue Absatzmöglichkeiten zur weiteren Auslastung der Produktion ein "striktes Kostenmanagement".

SGL Carbon will das Geschäft von Carbon Fibers deutlich reduzieren und auf einen profitablen Kern konzentrieren. Dabei sei die Schließung unprofitabler Standorte möglich. Einen Verkauf des kriselnden Geschäfts hatte das Unternehmen im Februar mangels Optionen abgeblasen. Die Sparte litt zuletzt unter einer weiter geringen Nachfrage aus der Windindustrie und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck aufgrund weltweiter Überkapazitäten für Textil- und Carbonfasern. Zudem kämpft sie mit hohen Kosten für Leerstände.

Unterdessen führten unter anderem Wertminderungen und Umbaukosten bei Carbon Fibers führten im vergangenen Jahr zu einem Jahresverlust von 80,3 Millionen Euro nach einem Konzerngewinn von 41 Millionen Euro im Vorjahr. Wie für die Jahre zuvor wird SGL Carbon keine Dividende zahlen./nas/stw/stk