Essen (Reuters) - Der Energiekonzern RWE hält weitere Aktienrückkäufe für möglich.

"Aktienrückkäufe bleiben auch in Zukunft Teil unserer möglichen Kapitalallokations-Entscheidungen", sagte Vorstandschef Markus Krebber am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen laut Redetext. Der Konzern hat bereits ein Programm im Volumen von 1,5 Milliarden Euro laufen.

