Stahlkonzern Salzgitter will Dividende zahlen

Düsseldorf (Reuters) - Der Stahlkonzern Salzgitter will trotz Verlusten für das vergangene Jahr eine Dividende zahlen.

Die Aktionäre sollen 20 Cent je Aktie erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2024 mit. Zuletzt hatten die Niedersachsen 45 Cent je Aktie gezahlt. Der Konzern hatte bereits wichtige Kennziffern für 2024 und auch einen Ausblick für 2025 veröffentlicht. Danach fuhr Salzgitter 2024 einen Vorsteuerverlust von 296 Millionen Euro ein. 2025 peilt der Vorstand ein Ergebnis zwischen minus 100 Millionen Euro und plus 100 Millionen Euro an.

