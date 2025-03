Kolumne von Stefan Riße Fliegt uns das Schulden-Experiment um die Ohren? Acatis · 23.03.2025, 08:30 Uhr Uhr Stefan Riße Autor • @stefanrisseblog

Deutschland will hunderte Milliarden Euro in Rüstung und Infrastruktur investieren. Kann das gut gehen? Der Blick in andere Länder kann Hinweise geben.

Hierzulande wird nun sehr kontrovers über die neuen Schulden diskutiert, die sich Deutschland mit dem Sondervermögen für Infrastruktur über 500 Milliarden Euro und den deutlich erhöhten Verteidigungsausgaben aufbürdet.

