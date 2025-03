EQS-News: EcoGraf Limited: Mechanische Formgebungsanlage soll die Wertschöpfung von Graphit in Tansania vorantreiben

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

24. März 2025

Technische Studie für Midstream-Entwicklung abgeschlossen

Mechanische Formgebungsanlage soll die Wertschöpfung von Graphit in Tansania vorantreiben

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Fertigstellung seiner unabhängigen technischen Studie („Studie“) für die Entwicklung seiner mechanischen Formgebungsanlage TanzGraphite in Ifakara in Tansania bekannt zu geben.

Wichtigste Highlights

Stufe 1: Verarbeitung von 20.000 Tonnen Flockengraphit pro Jahr, die eine äußerst wettbewerbsfähige Ausbeute an sphärischem Graphit (SpG) von über 60 % liefert und durch umfangreiche Pilottests und Mühlentests im kommerziellen Maßstab unterstützt wird

Baukosten der Stufe 1: 58,6 Millionen US-Dollar

Prognostizierte Betriebskosten von 419 US-Dollar pro Tonne, da die Studie bestätigt, dass der tansanische Standort erhebliche Vorteile bei den Energie- und Transportkosten bietet

Die mögliche Ausweisung als Export Processing Zone würde zusätzliche tansanische Investitionsanreize bieten, einschließlich einer Befreiung von der Körperschaftssteuer für die ersten 10 Jahre

Interesse an Verkäufen und europäischer Finanzierung zur Unterstützung von Entwicklungsplanungsprogrammen

Gespräche mit der EU-Kommission in Tansania im Anschluss an Roundtable-Treffen in Brüssel im vergangenen Jahr und jüngste Folgetreffen in Afrika über die Unterstützung zusätzlicher Studien zur „Wertschöpfung“ von Graphitfeinstoffen, einschließlich EcoGrafs GreenRECARB 1

TanzGraphite Mechanical Shaping Facility zur Bereitstellung von sphärischem Graphit als Ausgangsmaterial für geplante EcoGraf HFfree™-Reinigungsanlagen, mit starkem Interesse an der Ansiedlung dieser Anlagen in Europa, um eine unabhängige, kostengünstige und nachhaltig produzierte EcoGraf BAM-Versorgung zu unterstützen.

Die Studie ist das Ergebnis umfangreicher technischer Arbeiten, die EcoGraf in den vergangenen 10 Jahren durchgeführt hat. Sie stützt sich auf den bevorzugten Standort in der Nähe von Ifakara, der erhebliche Vorteile in Bezug auf saubere Energie und Transport bietet.

Die Entscheidung für Ifakara unterstützt die vom Unternehmen geplante Erweiterung des Epanko-Betriebs zur Herstellung von ca. 300.000 Tonnen Flockengraphitprodukten pro Jahr2, wobei die technischen Programme für den Standort Ifakara und die Optimierung der Logistik für den geplanten Transport der Epanko-Graphitprodukte zum Exporthafen Dar es Salaam fortgesetzt werden.

Die mechanische Formgebungsanlage von TanzGraphite wird pro Jahr 20.000 Tonnen Epanko-Naturflockengraphit in sphärischen Graphit umwandeln. Die mechanische Mikronisierung und das Formgebungsverfahren ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphit in batterietaugliches Anodenmaterial für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien.

Der Entwurf und die Planung basieren auf den umfangreichen Pilot- und kommerziellen Testprogrammen, die eine Epanko-Ausbeute von über 60 % nachweisen:

Erprobung und Analyse von Pilotanlagen im Chargenmaßstab;

Kampagnen in kommerziellen Anlagen mit 4,4 verarbeiteten Tonnen in 11 Kampagnen zur Bewertung der Anlagenleistung und zur Verbesserung der Betriebsabläufe;

Benchmarking des Epanko-Rohstoffs mit anderen bestehenden Naturgraphitprodukten, die derzeit in Afrika, Europa, Südamerika und Asien abgebaut werden; und

Umfassende Produktbewertung durch einen weltweiten potenziellen Kundenstamm in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Vermahlungs- und Formgebungskampagnen haben auch Produktqualifikationsmuster geliefert, die eine Reihe von Kundenanforderungen in Bezug auf Partikelgrößenverteilung, Klopfdichte und spezifische Oberfläche erfüllen.

Die im Rahmen der Studie erstellte Kapitalkostenschätzung basiert auf einem EPCM-Ansatz (Engineering, Procurement, Construction and Management) und umfasst die Infrastruktur der Verfahrensanlage, Erdarbeiten, Straßen, Umzäunungen, Gebäude, Wasserspeicher und Stromleitungen in der Anlage. In der Schätzung nicht enthalten sind die Kosten für Ersatzteile, Erstbefüllung, leichte Fahrzeuge, Abfallbehandlung und die Kosten des Eigentümers. Diese Posten werden berücksichtigt, sobald die endgültige Planung des Standorts abgeschlossen ist.

Zusätzlich zu der Studie hat das Unternehmen eine früher durchgeführte unabhängige Ökobilanzstudie aktualisiert. Diese bestätigt eine Verringerung der CO2-Emissionen während des Formgebungsprozesses um ca. 20 % durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias, wobei die Lage des Landes einen effizienten logistischen Exportknotenpunkt für die globalen Graphitmärkte bietet3.

Mit der EU-Kommission werden derzeit positive Gespräche über die Unterstützung der Entwicklung der mechanischen Formgebungsanlage zur Herstellung von sphärischem Graphit für EcoGraf HFfree™-Anlagen in Europa geführt. Nach Gesprächen im vergangenen Jahr arbeitet das Unternehmen mit der EU auch an der Entwicklung neuer tansanischer Industrien, die von den Graphit-Nebenprodukten der Anlage zur mechanischen Formgebungprofitieren werden.

Der ausgewählte Standort in Ifakara liegt am Hauptstraßennetz und grenzt an die bestehende Eisenbahnlinie, die über einen eigenen Gleisanschluss mit der geplanten Anlage verbunden werden kann. Die Stromversorgung des Gebiets erfolgt über das mit EU-Mitteln finanzierte Umspannwerk Ifakara, das im Juni 2024 eingeweiht wurde und den Anschluss an den sauberen Strom aus dem Julius-Nyerere-Wasserkraftwerksprojekt ermöglicht. All dies wird durch eine befestigte Autobahn für die gesamte Strecke Dar es Salaam – Ifakara unterstützt. Ifakara selbst liegt etwa 75 km von Epanko entfernt.

Die ermutigenden Ergebnisse der Studie folgen auf die jüngste Ankündigung, dass die HFfree®-Reinigungstechnologie von EcoGraf im Dauerbetrieb läuft und die wichtigsten Anlagen und Baumaterialien während der Produktionskampagnen zuverlässig funktionieren.4

EcoGrafs patentierte HFfree®-Verarbeitungstechnologie und sein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien ist in der Lage, Elektroauto- und Batterieherstellern erhebliche Kosten- und Umweltvorteile zu bieten, indem hochwertiger tansanischer Naturgraphit aus dem langlebigen Epanko-Graphitprojekt verwendet wird. Epanko ist die größte „entwicklungsfertige“ Graphitressource in Afrika, und die Regierung von Tansania hat am 3. März 2025 eine lebenslange Sonderbergbaulizenz (SML) für Epanko erteilt5.

Die neue SML wird ausreichen, um einen Mehrgenerationenbetrieb mit einer erweiterten Produktionskapazität zu ermöglichen, und deckt die aktualisierte Mineralressource von Epanko von 290,8 Mio. Tonnen mit 7,2 % TGC ab (bestehend aus 32,3 Mio. Tonnen gemessenen, 55,7 Mio. Tonnen angezeigten und 202,8 Mio. Tonnen abgeleiteten Ressourcen) 6. Die Erzreserve Epanko besteht aus 14,3 Mio. Tonnen mit 8,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) für 1,25 Mio. Tonnen und umfasst branchenweit führende 82 % der gesamten Erzreserven, die als nachgewiesen eingestuft sind, was ein größeres Vertrauen in metallurgische Faktoren wie Prozessausbeuten, Flockengrößen und Konzentratgehalte schafft, die für die Preisgestaltung bei Graphit von entscheidender Bedeutung sind7. Der ausgewählte Standort Ifakara bietet ausreichend Fläche, um eine zukünftige Erweiterung der mechanischen Formgebungsanlage über die anfängliche Entwicklung von 20.000 Tonnen pro Jahr hinaus in Verbindung mit der geplanten Erweiterung der Epanko-Produktion zu ermöglichen.

Tabelle 1 – Juli 2024 Erklärung zu den Erzreserven für die Lagerstätte Epanko



JORC Klassifikation Nachgewiesen Voraussichtlich Gesamt Mio Tonnen

(Mt) Gehalt

(%TGC) Enthalten

(Kt) Mio Tonnen

(Mt) Gehat

(%TGC) Enthalten

(Kt) Mio Tonnen

(Mt) Gehalt

(%TGC) Enthalten (Kt) Oxid 8,9 9,0 805 0,2 8,4 15 9,1 9,0 820 Transitional 1,0 8,0 79 0,8 8,3 65 1,8 8,1 144 Fresh 1,8 8,3 149 1,6 8,6 140 3,4 8,4 289 Gesamt 11,7 8,8 1.033 2,6 8,5 220 14,3 8,8 1.253

Anmerkungen zu Tabelle 1: Der Cutoff-Gehalt der Zone Ost beträgt 4 % TGC; der Cutoff-Gehalt der Zone West beträgt 6,25 % TGC. Die in Tabelle 1 enthaltenen Tonnagezahlen wurden auf die nächsten 100.000 gerundet. Die TGC-Gehalte in % wurden auf 1 Dezimalstelle gerundet. Verwendete Abkürzungen: Mt = 1.000.000 Tonnen, Kt = 1.000 Tonnen. In den Tabellen können Rundungsfehler auftreten.

Das Unternehmen hat die KfW IPEX-Bank mit der Beratung, Strukturierung und Vermittlung von Dienstleistungen beauftragt, um eine Importkreditdeckung (UFK-Deckung) zu erhalten und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) von bis zu 105 Mio. US-Dollar für den Bau von Epanko zu arrangieren. Vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due Diligence und Kreditgenehmigungen kann die KfW IPEX-Bank als alleiniger Geldgeber der UFK-Tranche auftreten.

Das UFK-Programm wird von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes bereitgestellt, um Anreize für die Entwicklung von Schlüsselprojekten zu schaffen, die eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten können. Vorbehaltlich der Erfüllung definierter Due-Diligence-Kriterien kann im Rahmen des Programms eine Darlehensgarantie im Namen der Bundesrepublik Deutschland mit einer langen Laufzeit gewährt werden, die Epanko nach Genehmigung der verbindlichen Deckung eine erhöhte finanzielle Flexibilität während der Anlaufphase und des Betriebs bietet.

Der Interministerielle Ausschuss der deutschen Bundesregierung hat unverbindlich bestätigt, dass Epanko grundsätzlich für eine UFK-Deckung im Rahmen des UFK-Programms in Frage kommt und dass nun ein Gutachten (Independent Expertise) über das Projekt und die vorgeschlagenen Finanzierungsvereinbarungen erforderlich ist, um die vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot zu erhalten8.

Eine zentrale Anforderung des UFK-Programms ist die Förderung höchster ökologischer und sozialer Bau- und Betriebsstandards. Die Sozial- und Umweltplanungsprogramme von Epanko werden so entwickelt, dass sie den Äquatorprinzipien entsprechen, einem weltweit anerkannten Rahmenwerk für das Risikomanagement, das von führenden Finanzinstituten für die Bewertung und das Management von Sozial- und Umweltrisiken bei neuen Projekten übernommen wurde. Das Unternehmen hat vor kurzem ein umfangreiches Umwelt- und Sozialplanungsprogramm abgeschlossen, um die Finanzierung und Entwicklung von Epanko zu unterstützen9.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Anmerkungen:

ASX- Meldung vom 25. Januar 2022 ASX Meldung vom 28. April 2023 ASX Meldung vom 19. September 2023 ASX Meldung vom 6. Februar 2025 ASX Meldung vom 4. März 2025 ASX Meldung vom 11. März 2024 ASX Meldung vom 25. Juli 2024 ASX Meldung vom 23. Januar 2025 ASX Meldung vom 17. März 2025

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). Herr David Williams und Herr David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie durchführen, um als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktbekanntmachung vom 11. März 2024 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Mineralressource Epanko besteht aus 32,3 Mio. Tonnen gemessenen, 55,7 Mio. Tonnen angezeigten und 202,8 Mio. Tonnen abgeleiteten Ressourcen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Erzreserve beziehen, wurden von Herrn Steve O'Grady zusammengestellt. Herr O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist ein Vollzeitangestellter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung der Erzreserve auf der Grundlage der von Herrn Williams gelieferten Daten und geologischen Informationen. Herr O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserven, die er vornimmt, relevant sind, um als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der entsprechenden Marktbekanntmachung vom 25. Juli 2024 enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen in der entsprechenden Marktbekanntmachung abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Erzreserven von Epanko bestehen aus 11,7 Mio. Tonnen nachgewiesenen und 2,6 Mio. Tonnen wahrscheinlichen Reserven.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformation

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet wurden, sind den ASX-Meldungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024 entnommen, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au abrufbar sind. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in den Bekanntmachungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Produktionsziele, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, basieren auf der aktualisierten Epanko-Reserve (Meldung vom 25. Juli 2024), die zu 82 % aus gemessenen Ressourcen und zu 18 % aus angezeigten Ressourcen für eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 18 Jahren besteht. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen, die das Produktionsziel untermauern, wurden von einer kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat keine abgeleiteten Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Die Studie enthält einige abgeleitete Ressourcen, die zufällig zusammen mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut und zu Planungszwecken als Abfall behandelt werden.



Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.



Dies ist eine leicht gekürzte Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.