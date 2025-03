IRW-News: Sibanye Stillwater: Änderungen in der Kapazität der Verwaltungsratsmitglieder und der Verwaltungsratsausschüsse

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Änderungen in der Kapazität der Verwaltungsratsmitglieder und der Verwaltungsratsausschüsse

Johannesburg, 24. März 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - teilt den Aktionären mit, dass die folgenden Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer 12-jährigen Amtszeit nicht mehr als unabhängig gelten und nun als "nicht geschäftsführende Direktoren" eingestuft werden:

1. Herr R. P. Menell (Richard Menell)

2. Herr T. J. Cumming (Tim Cumming)

3. Herr K. A. Rayner (Keith Rayner)

4. Herr J. S. Vilakazi (Jerry Vilakazi)

Keith Rayner, der derzeitige Vorsitzende des Prüfungsausschusses, sowie Richard Menell und Tim Cumming werden auf der Jahreshauptversammlung 2025 als Vorsitzende und Mitglieder des Prüfungsausschusses zurücktreten, und Terence Nombembe wird auf der Jahreshauptversammlung 2025 zur Wahl als Vorsitzender des Prüfungsausschusses vorgeschlagen.

Tim Cumming wird bis zur Hauptversammlung im Mai 2026 Vorsitzender des Vergütungsausschusses bleiben. Ein solider Nachfolgeplan, der Unabhängigkeit und Geschlechtervielfalt in den Vordergrund stellt, ist für diese Funktion in Arbeit. Dies steht im Einklang mit den von King IV empfohlenen Praktiken, die auf einer "apply and explain"-Basis zu prüfen sind. Tim Cumming wird ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung 2026 als Mitglied des Verwaltungsrats zurücktreten.

Aus Gründen der Stabilität und der Erinnerung an das Unternehmen werden Richard Menell, Keith Rayner und Jerry Vilakazi bis zu ihrem Ausscheiden bei den Jahreshauptversammlungen 2027, 2028 und 2028 als nicht geschäftsführende Direktoren Mitglieder des Nominierungs- und Governance-Ausschusses bleiben. Der Verwaltungsrat wird jedoch sicherstellen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des Nominierungs- und Governance-Ausschusses unabhängig ist, indem er neue unabhängige Mitglieder in den Nominierungs- und Governance-Ausschuss beruft.

Da der Investitionsausschuss und der Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit keine satzungsgemäßen Ausschüsse sind, wurden ihre Aufgabenbereiche so geändert, dass ein nicht unabhängiger Vorsitzender möglich ist. Keith Rayner und Jerry Vilakazi werden daher bis zu ihrem Rücktritt auf der Jahreshauptversammlung 2028 Vorsitzende des Investitionsausschusses bzw. des Ausschusses für Gesundheit und Sicherheit bleiben. Die Nachfolge für diese Vorsitzenden ist im Gange.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Effektivität und Kontinuität des Verwaltungsrats im Einklang mit bewährten Praktiken der guten Unternehmensführung zu verbessern. Der Verwaltungsrat ist weiterhin bestrebt, hohe Governance-Standards aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.

Diese Ankündigung erfolgt in Übereinstimmung mit Abschnitt 3.59(c) der Listing Requirements der JSE Limited, und die oben genannten Änderungen sind sofort wirksam.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen spezialisiert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch die Ausweitung ihres Engagements in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit erhöht. Für weitere Informationen siehe www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die zukünftige Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Operationen, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist).

WEBSITEN

Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieser Bekanntmachung und werden nicht in diese aufgenommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78979

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78979&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.