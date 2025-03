EQS-News: Eckert & Ziegler beliefert Actinium Pharmaceuticals mit Ac-225 für umfangreiches Entwicklungsprogramm

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Auftragseingänge

Eckert & Ziegler beliefert Actinium Pharmaceuticals mit Ac-225 für umfangreiches Entwicklungsprogramm



25.03.2025 / 09:30 CET/CEST

Berlin, DE & New York, USA, 25. März 2025. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und Actinium Pharmaceuticals, Inc. gaben bekannt, dass sie eine Vereinbarung über die Lieferung von Actinium-225 (Ac-225) geschlossen haben. Mit dieser Vereinbarung erhält Actinium Pharmaceuticals Zugang zu Eckert & Zieglers hochreinem Actinium-225, um ihr vielversprechendes Hauptprodukt Actimab-A sowie weitere früh- und spätklinische Produktkandidaten für Studien in den USA und international weiterzuentwickeln.



Zielgerichtete Strahlentherapien mit Ac-225 haben sich bei der Behandlung von Krebs als vielversprechend erwiesen. Das Radioisotop setzt hochwirksame Alphateilchen mit hoher Energie und kurzer Eindringtiefe frei, die eine präzise Bekämpfung von Tumorzellen, einschließlich schwer erreichbarer Mikrometastasen, ermöglichen. Zugleich werden die Auswirkungen auf das umgebende, gesunde Gewebe minimiert. Actimab-A ist ein auf Ac-225 basierendes Strahlentherapeutikum, das gegen CD33 gerichtet ist, einen Rezeptor, der bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) und anderen myeloischen Indikationen überexprimiert wird.



„Wir freuen uns, zur kontinuierlichen Erweiterung der Anwendungsgebiete für Actinium-225 beizutragen, deren Entwicklung von Actinium Pharmaceuticals maßgeblich vorangetrieben wird“, erklärte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. „Die Fortschritte, die wir im vergangenen Jahr bei unserem Ac-225-Projekt erzielt haben, markieren nur den Beginn unseres Programms, um dem weltweiten Mangel an diesem dringend benötigten Radionuklid entgegenzuwirken.“



Sandesh Seth, Vorstandsvorsitzender und CEO von Actium Pharmaceuticals, Inc., kommentierte: „Wir glauben, dass die gezielte Strahlentherapie mit Actinium-225 einer der vielversprechendsten Ansätze zur Behandlung von Patienten mit myeloischen Malignomen und soliden Tumoren ist. Als Pionier in der Entwicklung zielgerichteter Strahlentherapien haben wir ehrgeizige Pläne, unsere klinische Pipeline zu erweitern, um Indikationen mit hohem ungedecktem Bedarf zu behandeln. Durch diese Liefervereinbarung mit Eckert & Ziegler erhalten wir Zugang zu einer zuverlässigen und konstanten Versorgung mit Ac-225, um unsere Produktentwicklung sowohl in den USA als auch international voranzutreiben.“



Eckert & Ziegler beliefert führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225 in hoher Qualität. Mit umfassender Expertise in der Radioisotopenproduktion und globalen Logistik unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Entwicklung und Distribution von innovativen Radiopharmazeutika.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über Actinium Pharmaceuticals, Inc.

Actinium ist ein Pionier in der Entwicklung gezielter Strahlentherapien, die die Behandlungsergebnisse für Patienten deutlich verbessern sollen. Actinium entwickelt seinen führenden Produktkandidaten Actimab-A, ein auf CD33 zielendes Therapeutikum, als potenzielle Basistherapie bei akuter myeloischer Leukämie (AML) und anderen myeloischen Malignomen weiter, wobei es die mutationsunabhängige Alpha-Emitter-Radioisotop-Nutzlast Actinium-225 (Ac-225) nutzt. Actimab-A hat in Kombination mit der Chemotherapie CLAG-M eine potenzielle Wirksamkeit bei Patienten mit rezidivierter und refraktärer akuter myeloischer Leukämie (r/r AML) gezeigt, einschließlich hoher Raten vollständiger Remissionen (CR), einschließlich messbarer Negativität der Resterkrankung (MRD) mit verbesserten Überlebensergebnissen, und wird in einer zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie weiterentwickelt. Darüber hinaus arbeitet Actinium im Rahmen des Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) mit dem National Cancer Institute (NCI) an der Entwicklung von Actimab-A bei AML und anderen myeloischen Malignomen. In der ersten klinischen Studie im Rahmen des CRADA wird die Triplett-Kombination aus Actimab-A, Venetoclax (Abbvie/Roche), einem oralen Bcl-2-Inhibitor, und ASTX-727 (Taiho Oncology, ein Otsuka-Beteiligungsunternehmen), einem neuartigen oralen Hypomethylierungsmittel (HMA), bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in der Erstlinienbehandlung untersucht. Iomab-ACT, Actiniums Konditionierungskandidat der nächsten Generation, wird mit dem Ziel entwickelt, den Zugang der Patienten zu potenziell kurativen Zell- und Gentherapien zu verbessern und die Behandlungsergebnisse zu optimieren. Iomab-B ist ein Induktions- und Konditionierungsmittel vor der Knochenmarktransplantation bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer AML, für das Actinium einen potenziellen strategischen Partner für die USA sucht. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen in seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit hauptsächlich auf die Weiterentwicklung mehrerer präklinischer Programme für solide Tumore. Actinium hält 230 Patente und Patentanmeldungen, darunter mehrere Patente im Zusammenhang mit der Herstellung des Isotops Ac-225 in einem Zyklotron.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.actiniumpharma.com/



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.com / karolin.riehle@ezag.com

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



Actinium Pharmaceuticals, Inc.

investorrelations@actiniumpharma.com

