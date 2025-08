EQS-News: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das dritte Quartal 2025 und präzisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Vorläufiges Ergebnis

SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das dritte Quartal 2025 und präzisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Umsatz in Q3 2025 steigt währungsbereinigt um 3 % auf 256 Mio. Euro

EBITDA wächst in Q3 2025 um 11 % auf 83 Mio. Euro, die EBITDA Marge beträgt 32,4 % (31,7 % währungsbereinigt)

Das organische Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 wird ungefähr 6,0 % betragen, was am unteren Ende der Management-Erwartung von 6,0 % bis 9,0 % liegt („im hohen einstelligen Bereich“)

Die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025 wird bei rund 28 % erwartet, über der bisherigen Prognose „ungefähr auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 (26,9 %)“

Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 werden am 12. August 2025 veröffentlicht

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat seinen profitablen Wachstumskurs im dritten Quartal des Geschäftsjahres 20251fortgesetzt. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 1 % auf 256 Mio. Euro (Q3 2024: 254 Mio. Euro), was währungsbereinigt einem Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Wachstum war in erster Linie auf die starke Nachfrage nach margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) zurückzuführen, deren Umsatzanteil im dritten Quartal bei 60% lag. Dies entspricht einem Anstieg von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal. Dank einer positiven Produktmixverschiebung hin zu HVS und Effizienzsteigerungen stieg das EBITDA auf 83 Mio. Euro (Q3 2024: 74 Mio. Euro), was sowohl berichtet als auch währungsbereinigt einem Anstieg von 11% entspricht. Dies führte zu einer Quartalsmarge von 32,4% berichtet (Q3 2024: 29,4 %) und 31,7 % währungsbereinigt. Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses der ersten neun Monate des Geschäftsjahres und auf Basis des Ausblicks für das Geschäftsjahres 2025 präzisiert SCHOTT Pharma seine Prognose für das Gesamtjahr.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun ein währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum von ungefähr 6,0 %. Diese Präzisierung vom „hohen einstelligen Bereich“ hin zum unteren Ende der bisherigen Managementerwartung zwischen 6,0 % bis 9,0 % spiegelt die jüngste Marktunsicherheit wider, die durch weltweit anhaltende Diskussionen über politische Richtungsentscheidungen verursacht wurde und die Stimmungslage innerhalb der Branche beeinträchtigt.

In Bezug auf die Profitabilität erhöht SCHOTT Pharma die Prognose zur EBITDA-Marge von „ungefähr auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 (26,9 %)“ auf rund 28,0 %. Die anhaltend hohe Nachfrage nach margenstarken HVS, insbesondere nach sterilen Karpulen und nach Spezialfläschchen, führt zu einem positiven Produktmix. Darüber hinaus wirkten sich die laufenden Maßnahmen von SCHOTT Pharma zur Verbesserung der operativen Leistung und Effizienz positiv auf das EBITDA des Unternehmens aus.

SCHOTT Pharma wird seine vollständigen Finanzergebnisse für Q3/9M 2025 am 12. August 2025 veröffentlichen. Andreas Reisse (CEO) und Reinhard Mayer (CFO) werden um 11:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den detaillierten Ergebnissen des dritten Quartals berichten.

Weitere Informationen zu SCHOTT Pharma finden Sie in unserem media center.

Kennzahlen Q3 2025

Kennzahlen 9M 2025

1 Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum von Oktober bis September. Q3 2025 bezieht sich daher auf den Zeitraum von April 2025 bis Juni 2025.

2 cc = Constant Currencies (deutsch: auf Basis konstanter Wechselkurse)

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

Pressekontakt

Lea Kaiser

PR & Communications Manager

Tel.: +49 (0) 151 68917195

E-Mail: lea.kaiser@schott.com

Tobias Erfurth

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com

Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com

