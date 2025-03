FinnCobalt, eine Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals, beantragt im Rahmen des ERMA Booster Call eine Finanzierung von bis zu 2,5 Millionen Euro

EQS-Media / 26.03.2025 / 08:35 CET/CEST



Stockholm, 26. Märtz 2025 –Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es über seine Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy (FinnCobalt) den Antrag für den ERMA Booster Call 2025 eingereicht hat. Die Förderinitiative von EIT RawMaterials zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas im Rohstoffsektor zu stärken. Bergbauprojekte mit fortschrittlichen Förder- und Verarbeitungskapazitäten können im Rahmen dieser Ausschreibung bis zu 2,5 Millionen Euro erhalten.

„Europa muss die Kontrolle über seine Rohstoffversorgungsketten übernehmen, um eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft zu sichern. Eurobattery Minerals ist stolz darauf, sich über FinnCobalt für den ERMA Booster Call 2025 zu bewerben, da dies unsere Mission, verantwortungsvoll gewonnene Batteriemineralien in Europa zu produzieren, direkt unterstützt. „Mit dieser Finanzierung können wir unser Bergbauprojekt weiter beschleunigen und zur strategischen Autonomie, Sicherheit und grünen Wende der EU beitragen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Wichtige Highlights des ERMA Booster Call 2025:

Finanzierungsmöglichkeit – ERMA Booster Call bietet bis zu 2,5 Millionen Euro für Bergbau-, Verarbeitungs- und Recyclingprojekte, die für die Lieferkette kritischer Rohstoffe in Europa von wesentlicher Bedeutung sind.

Unterstützung der strategischen Autonomie Europas – Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission von Eurobattery Minerals, den nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau in Europa zu fördern und die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen zu verringern.

Innovationsförderung – Die Finanzierung wird die Entwicklung unserer Batteriemineralprojekte beschleunigen und wichtige europäische Industrien beim Übergang zu sauberer Energie und Elektromobilität unterstützen.

Zugang zu einem starken Netzwerk – Die Teilnahme an diesem Programm bietet fachkundige Beratung, strategische Finanzierungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit mit Europas größtem Rohstoff-Ökosystem.

Ilari Kinnunen, Geschäftsführerin von FinnCobalt, sagte: „Angesichts der Ereignisse, die wir in den letzten Monaten auf der Weltbühne erlebt haben, könnte diese Finanzierungsinitiative von ERMA zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Europa muss sich dringend kritische Rohstoffe – wie Nickel, Kobalt und Kupfer – für die grüne Wende, für saubere Energie, für Sicherheit und Verteidigung sowie für die Arbeitsplätze in der europäischen Industrie sichern. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, um in Europa neue Minen in Betrieb zu nehmen.“

Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und der steigenden Nachfrage nach verantwortungsvoll gewonnenen Batteriemineralien ist Eurobattery Minerals weiterhin bestrebt, eine zentrale Rolle bei der Sicherung einer nachhaltigen europäischen Lieferkette zu spielen.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

