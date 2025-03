Insider: MFE prüft am Mittwoch mögliche Offerte für ProSieben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Der von der italienischen Berlusconi-Familie kontrollierte Fernsehkonzern MFE hat Insidern zufolge für Mittwoch eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen, um ein mögliches Angebot für den deutschen Konkurrenten ProSiebenSat.1 zu prüfen.

Eine etwaige Offerte würde vor der ProSieben-Hauptversammlung am 28. Mai unterbreitet werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. MFE-MediaForEurope werde zwei Varianten prüfen. Beide beinhalteten eine Erhöhung der derzeitigen Beteiligung von knapp 30 Prozent von MFE an dem bayerischen Medienunternehmen. MFE und ProSiebenSat.1 lehnten eine Stellungnahme jeweils ab.

Es gibt seit längerem Spekulationen, dass die von der Berlusconi-Familie kontrollierte MediaForEurope (MFE) im Zuge ihrer Pläne für ein paneuropäisches TV-Unternehmen ein Übernahmeangebot für ProSiebenSat.1 abgeben könnte. MFE ist 2019 beim Unternehmen aus Unterföhring bei München eingestiegen und hält fast 30 Prozent. Die Italiener liegen damit genau unter der Schwelle, ab der sie eine Übernahmeofferte vorlegen müssen.

MFE hatte sich bei Banken ein Finanzierungspaket über 3,4 Milliarden Euro gesichert, um eine Übernahme von ProSieben zu machen. ProSiebenSat.1 ist rund 1,5 Milliarden Euro wert und damit deutlich weniger als beim Einstieg der Italiener vor rund sechs Jahren. MFE bräuchte wohl einen Teil der Kreditlinie, um bis zu 2,1 Milliarden Euro Schulden zu refinanzieren. Die müsste ProSiebenSat.1 womöglich zurückzahlen, sollte MFE die 50-Prozent-Marke überschreiten, hatten Insider jüngst gesagt, mit Blick auf eine Klausel (Change of Control) in den Kreditverträgen von ProSieben.

(Bericht von Elvira Pollina und Andrea Mandala in Mailnd und Amy-Jo Crawley in London, geschrieben von Birgit Mittwollen und Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)