IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals beginnt mit dem ersten Bohrprogramm auf dem Projekt Copper Road, Ontario

26. März 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn seines ersten Bohrprogramms auf dem Projekt Copper Road (das Projekt) in Ontario bekannt zu geben. Das vollständig finanzierte, mindestens 2.000 Meter umfassende Diamantkernbohrprogramm soll bis Ende April laufen und mehrere vorrangige Zonen anvisieren. Das Programm zielt darauf ab, die oberflächennahe Kupfermineralisierung und deren Verbindung zu einem größeren Porphyrzentrum in der Tiefe zu überprüfen, das durch umfangreiche Feldstudien und geophysikalische Studien identifiziert wurde. Die Bohrungen werden sich auf die Hauptziele innerhalb des zentralen Korridors des Konzessionsgebietes konzentrieren und ein anfängliches 2,5 km x 1,5 km x 1,5 km großes Zielgebiet innerhalb des gesamten 30 km breiten Projekts abdecken (Abbildung 1). Dieses Gebiet beherbergt bedeutende geophysikalische Anomalien und in der Vergangenheit nur wenig erkundete Zonen, die auf das Potenzial für ein viel größeres Mineralsystem in der Tiefe hinweisen.

Mathew Wilson, CEO von Sterling Metals, kommentierte: Die jüngsten politischen Entwicklungen haben Kanadas riesiges, aber nicht ausgeschöpftes Rohstoffpotenzial in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Mit nur 1 % der weltweiten Kupferreserven Fakten zu Kupfer - Natural Resources Canada

haben wir einen alarmierenden Mangel an dem wohl wichtigsten Metall für die globale Energiewende. Bei Sterling konzentrieren wir uns auf strategisch günstig gelegene Explorationsmöglichkeiten, um das Kupferpotenzial Kanadas zu erschließen, was uns schließlich zum Projekt Copper Road geführt hat. Was dieses Projekt auszeichnet, ist die seltene Kombination aus Größen- und Gehaltspotenzial mit einer unvergleichlichen Zugänglichkeit: 20 Minuten vom Trans-Canada Highway und nur eine Stunde nördlich der US-Grenze entfernt. Die Exploration birgt immer ein enormes Risiko, aber wir glauben, dass dieses erste Zielgebiet innerhalb des 30 km breiten Kupfermineralsystems viele der wichtigsten geologischen Bestandteile enthält, die notwendig sind, um ein herausragendes Kupferprojekt in Kanada zu finden.

Eckpunkte

- Ein mindestens 2.000 Meter umfassendes Diamantkernbohrprogramm ist im Gange und konzentriert sich auf vier erste Ziele mit hoher Priorität im Zentrum des Projekts, die eine Fläche von 2,5 km x 1,5 km x 1,5 km abdecken. Zu den Bohrzielen, die in der Übersichtskarte der Aufladbarkeit in Abbildung 2 dargestellt sind, gehören:

o Ziel 1 - Verbindung zwischen dem Porphyr Jogran und der Brekzie Richards: Dieses Ziel weist eine große Anomalie der Aufladbarkeit auf, die von niedrigen Widerstandswerten flankiert wird und mit einer bedeutenden ZTEM-Anomalie in der Tiefe verbunden ist (Abbildung 3). Mineralisierte historische Bohrungen haben sich dem Zielgebiet genähert, dieses Ziel wurde jedoch nie überprüft.

o Ziel 2 - Oberflächennahe Mineralisierung nördlich des Porphyrs Jogran und der Brekzie Richards: Die größte Anomalie der Aufladbarkeit, die mit einem niedrigen Widerstandswert und einem hohen Wert der induzierten Magnetisierung zusammenfällt, ist in der Tiefe mit einem ausgedehnten ZTEM-Kanal mit niedrigem Widerstand verbunden. An der Oberfläche beherbergen basaltische und mafische Vulkangesteine mit Brüchen gefüllten Pyrit (Py) und Chalkopyrit (Cpy), was eine äußerst aussichtsreiche Gelegenheit für eine Kupfermineralisierung in einem Gebiet darstellt, das noch nicht durch direkte Bohrungen überprüft wurde.

o Ziel 3 - Zusätzliches Brekzien- und Porphyrziel nördlich der Brekzie Richards: Dieses Ziel liegt 200 m nördlich der historischen Bohrungen in der Brekzie Richards, die 50,17 m mit 0,88 % Cu (R2304) und 38,6 m mit 1,06 % Cu (R2301) Unabhängiger technischer Bericht mit dem Titel Technical Report on the Copper Road Property, datiert 29. April 2024, erstellt von Kelly Malcolm, P.Geo., für Sterling Metals Corp.

durchteuften. Es weist ein ähnliches Widerstandstief auf, das mit der großen ZTEM-Anomalie in der Tiefe (Abbildung 3) verbunden ist und das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung nahe der Oberfläche hervorhebt, die mit dem größeren ZTEM-Körper in der Tiefe verbunden ist.

o Ziel 4 - Bereich der großen ZTEM-Anomalie an der Oberfläche südlich des Porphyrs Jogran: Dort, wo die große ZTEM-Anomalie und die Widerstandstiefs aus der Dias-Untersuchung an die Oberfläche kommen, befinden sich die besten Bodenproben und Ausbisse im Konzessionsgebiet, die bis dato entdeckt wurden. Historische Bohrungen von Phelps Dodge aus dem Jahr 1967 lieferten 3 m mit 1,4 % Cu etwa 150 m vom anvisierten Widerstandstief entfernt; die Bohrung endete in einer Mineralisierung in 240 m Tiefe, was auf ein großes Potenzial für eine weitere Mineralisierung in der Tiefe schließen lässt2. Die vor kurzem von Sterling an der Oberfläche entnommenen Proben lieferten ebenfalls hochgradige Ergebnisse, einschließlich 15,9 % Cu beim Vorkommen Cave und 15,44 % Cu in einem 80 cm langen Magnetitgang (siehe Pressemitteilung vom 29. Oktober 2024).

- Dieser systematische Bohransatz soll die historischen Ergebnisse bestätigen und erweitern und gleichzeitig das umfassendere Potenzial des Projekts freilegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79018/SAG_032625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Das Projekt Copper Road, das sich 80 km nördlich von Sault Ste. Marie, Ontario, befindet, erstreckt sich über 25.000 Hektar und hat eine Breite von 30 km. Das Projekt profitiert von der Nähe zu wichtigen Infrastrukturen und der hervorragenden Zugänglichkeit, was eine effiziente Exploration und Entwicklung ermöglicht. Das Bohrprogramm 2025 konzentriert sich auf den zentralen Korridor des Projekts, während die historischen Bergbauaktivitäten in den Minen Copper Corp und Tribag Breccia an den Rändern des Konzessionsgebietes zu finden sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79018/SAG_032625_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Übersichtskarte der Aufladbarkeit 2024 in 300 m Tiefe mit kurzgefassten 30 mV/V-Isoflächen der Aufladbarkeitsanomalien, die vier vorrangige Bohrziele im zentralen Korridor markieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79018/SAG_032625_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt, der die historischen Bohrergebnisse zeigt, die sich auf eine +25mv-Aufladbarkeitszone beziehen, wenn sie mit Widerstandstiefs und der Verbindung dieses Tiefs mit einem größeren potenziellen Porphyrkern (Quelle) in der Tiefe verbunden sind.

Erhalt eines OJEP-Zuschusses zur Unterstützung der Exploration kritischer Mineralien

Sterling Metals freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Unterstützung der Bohrungen auf dem Projekt Copper Road einen Zuschuss in Höhe von 200.000 $ vom Ontario Junior Exploration Program (OJEP) erhalten hat. Ein Schwerpunkt des OJEP ist die Exploration von kritischen Mineralien wie Nickel, Kupfer, Kobalt und Platingruppenelementen, die für Kanadas Rohstoff- und sauberen Energiesektor von wesentlicher Bedeutung sind.

Diese Finanzierung unterstreicht die strategische Bedeutung von Copper Road für die Förderung des Rohstoffsektors in Ontario und verstärkt Sterlings Engagement für eine verantwortungsvolle, effiziente und wirkungsvolle Exploration.

Unternehmensupdate

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.430.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat, die über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren zu einem Preis von 0,40 $ pro Stammaktie ausgeübt werden können. Die Stammaktien, die bei Ausübung der Optionen ausgegeben werden können, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem ursprünglichen Zuteilungsdatum.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Niemi, P.Geo., Senior Vice President, Exploration and Evaluation von Sterling Metals, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Sterling

Sterling Metals (TSXV: SAG und OTCQB: SAGGF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Copper Road in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

