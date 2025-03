Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché stärkt seine Kapitalstruktur zur Unterstützung des Wachstums und kündigt Anpassungen der Vergütungsstruktur für Führungskräfte an

Umwandlung von bis zu 25,4 Millionen CHF Schulden in Eigenkapital.

Die Bonusberechnung der Geschäftsleitung ist an den Aktienkurs von Leclanché gebunden.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 26. März, 2025 - Leclanché SA, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, der sich auf Hochleistungsbatterien für die Schifffahrt und den Schienenverkehr spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass durch eine zusätzliche Umwandlung von Schulden in Eigenkapital die Bilanz weiter gestärkt wird. Das Unternehmen fährt nun mit der Umwandlung von bis zu 25,4 Millionen CHF Schulden in Eigenkapital fort.

Die neu ausgegebenen Aktien werden dem bedingten Aktienpool entnommen. Zudem sind in der Umwandlung auch die Zinsen enthalten, was für Leclanché eine finanzielle Entlastung bedeutet, da diese Zahlungen nicht mehr erforderlich sind. Diese Maßnahme wird die finanzielle Position des Unternehmens weiter stärken und ihm mehr Flexibilität zur Unterstützung seiner strategischen Wachstumsinitiativen verschaffen.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat beschlossen, das jährliche Bonusprogramm für das Executive Committee anzupassen. Künftig werden die Kursziele der LECN-Aktie in die endgültige Berechnung der Jahresboni einbezogen. Diese Entscheidung bringt die Interessen der Geschäftsleitung mit denen der Aktionäre in Einklang und unterstreicht das Engagement von Leclanché, den langfristigen Shareholder Value zu steigern.

Diese Umwandlung von Schulden in Eigenkapital unterstreicht einmal mehr das unerschütterliche Engagement des Mehrheitsaktionärs von Leclanché für das Unternehmen und die erfolgreiche Umsetzung seines Wachstumsplans.

Pierre Blanc, CEO von Leclanché, sagte: „Wir glauben, dass diese zusätzliche Umwandlung von Schulden in Eigenkapital ein entscheidender Schritt ist, um unsere Bilanz zu stärken und die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unseres Mehrheitsaktionärs für Leclanché sehr. Indem wir die Vergütung der Führungskräfte enger an die Entwicklung des Aktienkurses koppeln, bekräftigen wir zudem unser Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Investoren.“

Leclanché konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Ziele in enger Zusammenarbeit mit Pinnacle International Capital, wie am 7. Februar 2025 angekündigt.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

