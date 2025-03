Silberpreis: US-Preisdaten werfen Schatten voraus – Zollstreit im Blick

In der laufenden Handelswoche sollten Anleger neben wichtigen Wirtschaftsdaten für die Vereinigten Staaten auf Reden durch verschiedene Fed-Vertreter blicken. Indes könnte der andauernde Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und etwa der EU immer wieder das Interesse der Anleger auf sich ziehen.

Zollstreit lässt Anleger weiterhin nicht los – Hoffen auf Gespräche zwischen EU und USA

Zu Wochenbeginn hieß es, dass die EU und die USA im Zollstreit verhandeln würden. Anleger hoffen, dass somit eine größere Eskalation doch noch verhindert werden könnte. Laut Meinung der EU müsse es gemeinsames Ziel sein, schädliche Zölle zu vermeiden, so ein Sprecher in Brüssel. Demnach solle es darum gehen, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten weiter auszubauen.

In der vergangenen Handelswoche hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wie erwartet nicht an den Zinsschrauben nach unten gedreht, allerdings für das laufende Jahr insgesamt zwei weitere Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt nach unten in Aussicht gestellt.