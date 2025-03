Bericht: Investoren erwägen Gebot für Nestles Wassergeschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - PAI Partners und Bain Capital gehören einem Medienbericht zufolge zu den Investoren, die ein Gebot für das Wassergeschäft des Schweizer Lebensmittelriesen Nestle in Erwägung ziehen. Der Bereich könnte in einer Transaktion mit umgerechnet etwa fünf Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, wie die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen meldete. Clayton Dubilier & Rice und KKR hätten sich ebenfalls mit dem Geschäft befasst. Nestle könnte bei einer möglichen Transaktion eine Beteiligung an dem Bereich behalten.

Bain Capital, Nestle, PAI Partners und CD&R lehnten eine Stellungnahme ab, während KKR nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar reagierte. Im November vergangenen Jahres hatte Konzern mitgeteilt, dass er sein Wassergeschäft ab Anfang 2025 in einen eigenständigen Geschäftsbereich überführen will.

