EQS-News: HENSOLDT 2024 weiter auf Wachstumskurs

Taufkirchen, 27. März 2025

– Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) hat sich im vergangenen Geschäftsjahr in einem dynamischen Umfeld ein weiteres Mal erfolgreich behauptet und sämtliche Prognosen erfüllt oder übertroffen (siehe

Bilanz-Pressemitteilung vom 27.02.2025

). Damit setzte das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs fort und festigt seine Stellung als eines der führenden Unternehmen im europäischen Markt für Verteidigungselektronik. Der jetzt verfügbare

Geschäftsbericht 2024

bietet einen Überblick über diese positive Entwicklung und beleuchtet die zentralen Erfolgsfaktoren.

Außerdem rekapituliert HENSOLDT im Geschäftsbericht das Gesamtjahr, ordnet es in das aktuelle geopolitische Umfeld ein und blickt auf künftige Entwicklungslinien voraus – für das eigene Unternehmen und darüber hinaus. So ist der Ukraine-Krieg nach wie vor nicht beendet, hinzu kommen unter anderem die Krisen im Nahen Osten sowie die wachsende Bedrohung des Westens durch China. Die deshalb notwendigen Fähigkeiten zur Abschreckung müssen modern, flexibel anpassbar und jederzeit einsatzfähig sein. Dementsprechend wird die Nachfrage nach hochentwickelten elektronischen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen, wie HENSOLDT sie anbietet, unverändert hoch bleiben.

Um neuen Anforderungen an die Verteidigungsindustrie gerecht zu werden, treibt HENSOLDT seine Unternehmensstrategie „North Star“, die im Geschäftsjahr 2024 bereits deutlich an Fahrt aufgenommen hat, weiter voran. Insbesondere bei der Bereitstellung von Produkten und Systemlösungen in deutlich größeren Mengen bei gleichzeitig ausgezeichneter Qualität konnten große Fortschritte erzielt werden. „North Star“ wird für das Unternehmen der Schlüssel zu weiterem, nachhaltigem Wachstum sein.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Unser Geschäftsbericht 2024 zeigt, dass wir auf ein finanziell äußerst positives Geschäftsjahr zurückblicken können. Unsere ambitionierten Ziele haben wir erreicht und in wesentlichen Bereichen sogar übertroffen. Grundlage dieser positiven Entwicklung sind unsere herausragenden Produkte und Lösungen. Mit Blick auf die Zukunft wird klar, dass Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit der Streitkräfte noch wichtiger werden. Hier setzt das Konzept der Software Defined Defence an – modulare Softwarelösungen, die sich schnell anpassen lassen, und datenzentrierte Architekturen, die das volle Potenzial unserer Sensorik ausschöpfen. In diesem Bereich sind wir bereits hervorragend aufgestellt und werden HENSOLDT konsequent in diese Richtung weiterentwickeln.“

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2024 (ausschließlich online verfügbar): https://annualreport.hensoldt.net/de/

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.500 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

Pressekontakt:

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

