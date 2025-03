EQS-News: Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2024 und schlägt Dividendenerhöhung um 10 % vor; Prognose für 2025 wiederholt

EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2024 und schlägt Dividendenerhöhung um 10 % vor; Prognose für 2025 wiederholt

Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024: Umsatz +11,2 %; EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit +14,5 %; Marge von 61,5 %

Dividendenvorschlag: Steigerung um 10 % auf 1,32 EUR je Aktie

Bedeutende Fortschritte bei ESG: 56 % CO 2 e-Reduktion gegenüber 2018, 60 % Frauenanteil bei Neueinstellungen und rund 41 % Frauen in Führungspositionen im Jahr 2024

Vorstand wiederholt Prognose für 2025: 12-14 % Umsatzwachstum mit weiterhin steigender EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 50 Basispunkte

München / Berlin, 27. März 2025

Scout24 hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die geprüften Finanzzahlen bestätigen die am 27. Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. 2024 war somit das vierte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum für die Scout24-Gruppe.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN DES KONZERNS Mio. EUR 2024 2023 Veränderung Umsatzerlöse 566,3 509,1 +11,2 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2 348,1 303,9 +14,5 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2,3 (%) 61,5 % 59,7 % +1,8 Pp EBITDA1 301,2 278,7 +8,1 % Ergebnis nach Steuern 162,1 178,8 -9,3 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern 212,2 185,9 +14,1 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR) 2,22 2,43 -8,6 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR)4 2,90 2,52 +15,0 %

1 Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen.

2 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte.

3 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.

4 Bereinigt (1) um nichtoperative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Vermögenswerte sowie (3) um im Finanzergebnis enthaltene Effekte aus Unternehmenszusammenschlüssen wie die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten

Die vollständigen Finanzzahlen für das Jahr 2024 und detaillierte Erläuterungen finden Sie unter www.scout24.com/reporting-2024 sowie in unserem Publikationsbereich unter www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen.

Dividendenvorschlag von 1,32 EUR pro Aktie entspricht einer Steigerung um 10 % gegenüber dem Vorjahresbetrag

Auf Basis des erfolgreichen Geschäftsjahres 2024 und der Erwartung eines weiterhin profitablen Wachstums werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 1,32 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 10 % gegenüber der zuletzt gezahlten Dividende. Mit ca. 45 % des bereinigten Nettogewinns liegt der Vorschlag erneut am oberen Ende der von Scout24 definierten Dividendenpolitik. Insgesamt wird die Ausschüttungssumme damit auf 95,6 Mio. EUR steigen. Die Dividende wird nach der diesjährigen Hauptversammlung ausgezahlt. Wenn sich die Anzahl der ausstehenden, für 2024 dividendenberechtigten Aktien durch das laufende Aktienrückkaufprogramm bis zur Hauptversammlung 2025 verändert, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag vorgelegt. Dieser sieht unverändert eine Dividende von 1,32 EUR je dividendenberechtigter Aktie vor.

Scout24 setzt erfolgreich seine ambitionierte ESG-Strategie fort

Scout24 ist sich seinen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewusst und versucht, diese verantwortungsvoll zu steuern. Die jüngste Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde gemäß den Anforderungen der EU-CSR-Richtlinie erstellt und zeigt weitere Fortschritte bei der Umsetzung der ESG-Strategie von Scout24. Mit einem relativ geringen CO 2 -Fußabdruck steht das digitale Geschäftsmodell von Scout24 im Einklang mit seinen strategischen Nachhaltigkeitszielen. Basierend auf einer Neuberechnung (einschließlich dem Tochterunternehmen Sprengnetter) hat Scout24 seine CO 2 e-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2018 bereits um 56 % gesenkt. Die Fortschritte im Jahr 2024 wurden durch die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und Maßnahmen zur Steigerung der Wärmeeffizienz erzielt. Künftig liegt der Fokus auf der weiteren Reduzierung der Fuhrparkemissionen und dem vollständigen Umstieg aller Büros auf Strom aus erneuerbaren Energien. Ein weiterer Meilenstein war 2024 die Erhöhung des Frauenanteils bei Neueinstellungen auf nahezu 60 %. Damit kommt Scout24 seinem Ziel näher, Geschlechterparität in der Belegschaft zu erreichen. Ende 2024 waren 46 % der Scout24-Belegschaft weiblich und rund 41 % der Führungspositionen wurden von Frauen besetzt – Zahlen, die deutlich über dem nationalen und internationalen Durchschnitt liegen.

Neben dem integrierten Bericht, der aus dem Geschäftsbericht und der Nachhaltigkeitserklärung 2024 besteht, hat die Scout24 SE auch ihren Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht www.scout24.com/investor-relations/corporate-governance/verguetung.

Vorstand wiederholt die Prognose eines beschleunigten Umsatzwachstums mit weiterhin steigender Marge für das Geschäftsjahr 2025

Mit dem Marktplatz ImmoScout24 ist die Scout24-Gruppe sehr gut aufgestellt, um ihr Angebot im deutschen Immobilienmarkt weiter auszubauen. Obwohl der Markt weiterhin herausfordernd bleibt, ist die Scout24-Gruppe überzeugt, mit ihrem diversifizierten Produktportfolio ihren Kunden in verschiedenen Marktsituationen einen besonderen Mehrwert bieten zu können. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, dass Umsatz und Profitabilität auch im Jahr 2025 gesteigert werden können. Die Basis hierfür ist die Wachstumsstrategie mit einem Fokus auf der Vernetzung der Zielgruppen. Konkret erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 12-14 % einschließlich eines anorganischen Beitrags von ca. 2 Prozentpunkten. Darüber hinaus erwartet der Vorstand einen Anstieg der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 50 Basispunkte. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insgesamt auf der Steigerung des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und der zugehörigen Marge.

Nächste Termine

6. Mai 2025: Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2025 & Analysten-Telefonkonferenz

5. Juni 2025: Hauptversammlung

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn.

Ansprechpartner für Investor Relations

Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel: +49 30 243011917

E-Mail: ir@scout24.com



Ansprechpartner für Medien

Viktoria Götte

Senior Manager Corporate Communications

Tel: +49 89 262024943

E-Mail: mediarelations@scout24.com



