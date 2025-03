Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erfolgreiche Kapitalerhöhung für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) im Umfang von rund CHF 80.3 Millionen



27.03.2025 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Während der Zeichnungsfrist der dritten Kapitalerhöhung des SPSS IFC vom 10. bis 21. März 2025 konnten qualifizierte Investoren Fondsanteilsscheine erwerben. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 80.3 Mio. übertroffen. Der Ausgabepreis für die emittierten 779 918 Anteile lag bei CHF 102.95 pro Anteil. Nebst den bestehenden Investoren hat auch eine bedeutende Anzahl neuer Investoren investiert. Nach der Liberierung sind 3 119 673 Anteile im Umlauf.

«Wir sind dankbar für das grosse Vertrauen unserer bestehenden und neuen Investoren. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg im Interesse unserer Investoren weiter zu verfolgen. Mit dem Erlös werden wir das ertragsstarke Portfolio weiter ausbauen und gezielt diversifizieren», so Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer SPSS IFC.

Die Liberierung der dritten Kapitalerhöhung erfolgt per 28. März 2025. Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Die Kapitalaufnahme wird für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios und für die Rückführung von Fremdkapital eingesetzt. Eine entsprechende «Deal Pipeline» im Umfang von ca. CHF 200 Millionen wurde mit attraktiven Transaktionsopportunitäten aufgebaut.

FondsportraitDer Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial richtet sich an qualifizierte Investoren und investiert mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich etablierten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und attraktive Rendite-Risiko-Profile im Investmentfokus. Mit einer antizyklischen Ausrichtung der Anlagestrategie auf kommerzielle Liegenschaften nutzt der SPSS IFC attraktive Investmentopportunitäten und bietet erhöhten Schutz gegenüber Inflationsausprägungen aufgrund seiner hohen Indexierungsquoten von 95%. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 27. März 2025

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



