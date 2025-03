EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 / Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Prognose

bet-at-home.com AG: Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 / Prognose für das Geschäftsjahr 2025



28.03.2025 / 09:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 / Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Die bet-at-home.com AG hat im Geschäftsjahr 2024 im Konzern einem Brutto-Wett- und Gamingertrag von 52.300 TEUR (Vorjahr: 46.176 TEUR) erreicht, der damit im Rahmen der prognostizierten Bandbreite lag.

Das „EBITDA vor Sondereinflüssen“* des Konzerns im Geschäftsjahr 2024 beträgt 4.845 TEUR (Vorjahr: 2.361 TEUR) und lag damit oberhalb der prognostizierten Bandbreite. Zur Ermittlung des EBITDA vor Sondereinflüssen wurden dem EBITDA folgende Aufwendungen hinzugerechnet: Aufwendungen für Rechtsfälle/Kundenklagen i. H. v. 825 TEUR (Vorjahr: 2.692 TEUR), Aufwände i. H. v. 2.378 TEUR (Vorjahr ein Ertrag: 1.138 TEUR) aus der zum 31.12.2024 vorgenommenen Bewertung von Forderungen gegen die bet-at-home.com Entertainment Ltd. (in Liquidation), sowie Rückstellungen in Bezug auf die Mehrwertssteuer in der Schweiz für die Jahre 2014 bis 2023 inklusive Zinsen i. H. v. 4.931 TEUR.

Das Konzernergebnis beträgt -4.452 TEUR (Vorjahr: -1.505 TEUR).

Für das Geschäftsjahr 2025 geht der Vorstand davon aus, dass der Brutto-Wett- und Gamingertrag 46.000 TEUR bis 54.000 TEUR und das EBITDA vor Sondereinflüssen 0 TEUR bis 4.000 TEUR erreichen wird. Im Rahmen der Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 ist zu berücksichtigen, dass in einem der Kernmärkte, der Republik Österreich, zum 01.04.2025 eine eine Erhöhung der Wettgebühr von derzeit 2 % auf 5 % erfolgen wird und dass im Geschäftsjahr 2025 kein umsatzrelevantes außersaisonales Sport-Großereignis stattfinden wird (im Geschäftsjahr 2024 fand hingegen die Fußball-Europameisterschaft statt).

*(Das EBITDA vor Sondereinflüssen stellt das operative Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns vor Sondereffekten dar, d.h. das Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns bereinigt um Sonderaufwendungen und Sondererträge (zu Sondereinflüssen können u.a. Restrukturierungen, Rechtsfälle im Zusammenhang mit Kundenklagen sowie Schließungen oder Veräußerungen von Unternehmensteilen gehören).

Kontakt

Investor Relations

ir@bet-at-home.com

+49 211 545 598 77

www.bet-at-home.ag

Ende der Insiderinformation

28.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2108030 28.03.2025 CET/CEST