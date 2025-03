IRW-News: UniDoc Health Corp.: UniDoc schließt den Erwerb der Software AGNES Connect® von AMD Telemedicine ab

IRW-PRESS: UniDoc Health Corp.: UniDoc schließt den Erwerb der Software AGNES Connect® von AMD Telemedicine ab

VANCOUVER, British Columbia, 28. März 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) (UniDoc oder das Unternehmen) gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 19. März 2025 bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme der Software AGNES Connect von AMD Telemedicine (AMD) abgeschlossen hat.

Die Software AGNES Connect bildet die Grundlage für die Softwareplattform NEIL Connect von UniDoc. Ich freue mich über den Abschluss dieser Akquisition, denn damit holen wir uns die Eigentumsrechte an der Software und ihre zukünftige Entwicklung ins Haus. AGNES Connect ist zudem bereits seit mehreren Jahren im kommerziellen Betrieb und verfügt über ein etabliertes nationales und internationales Kundennetz. Wir freuen uns darauf, die derzeitigen Abonnenten zu unterstützen und auf diesem bestehenden Kundenstamm aufzubauen. AGNES Connect bietet UniDoc eine zusätzliche Möglichkeit, nachhaltige Einnahmen für das Unternehmen zu generieren, erklärt CEO Antonio Baldassarre.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Kaufvereinbarung vom 18. März 2025 hat UniDoc mehrere Vermögenswerte, einschließlich des Namens AMD Telemedicine und des damit verbundenen Firmenwerts, der Software AGNES Connect und der damit verbundenen Immaterialgüterrechte, Kundenabonnements und Konten, von AMD übernommen. Im Gegenzug leistete das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 175.000 US$ an AMD. AMD erhält zudem eine Umsatzbeteiligung.

Für das Board of Directors,

~Antonio Baldassarre~

Antonio Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an: media@unidoctor.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie nimmt an, vorausgesehen, erwartet, beabsichtigt, wird bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehört unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79040

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79040&tr=1

