EQS-News: APONTIS PHARMA mit deutlichem Anstieg von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 – Squeeze-Out und Verschmelzung geplant

APONTIS PHARMA mit deutlichem Anstieg von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 – Squeeze-Out und Verschmelzung geplant



Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2024 deutlich auf EUR 48,5 Mio. (2023: EUR 37,0 Mio.)

Starker Umsatzanstieg der Single Pill-Kombinationen auf EUR 34,4 Mio. (2023: EUR 25,6 Mio.)

EBITDA steigt um EUR 16,8 Mio. auf EUR 3,5 Mio. (2023: EUR -13,3 Mio.)

Squeeze-Out und Verschmelzung mit Zentiva AG geplant



Monheim am Rhein, 31.März 2025. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 31,1 % auf EUR 48,5 Mio. (2023: EUR 37,0 Mio.) abgeschlossen. Das EBITDA im Berichtszeitraum verbesserte sich mit einem Anstieg um EUR 16,8 Mio. deutlich von EUR ‑13,3 Mio. auf EUR 3,5 Mio. und bestätigt die in 2023 initiierte Neuaufstellung von Strategie und Vertrieb sowie die in diesem Zusammenhang realisierten Kostensenkungen.

„Mit dem deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis zeigt sich der Erfolg unserer Neuaufstellung von APONTIS PHARMA. Wir haben den Vertrieb grundlegend optimiert, unseren Go-to-Market-Ansatz überarbeitet und die Kosten signifikant reduziert. Entsprechend zeigt sich der Erfolg gleichermaßen im Umsatz als auch überproportional im Ergebnis. Das Erwerbsangebot von Zentiva ist eine Bestätigung dieser Strategie. Zentiva hat jüngst angekündigt, dass ein Squeeze-Out und eine Verschmelzung mit der Zentiva AG angestrebt wird. Die Erfolgsstory der Single Pill-Kombinationen wird also unter neuem Dach weitergehen“, sagt Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA.



Deutliches Wachstum in allen Segmenten

Der im Geschäftsjahr 2024 erzielte Umsatz von EUR 48,5 Mio. liegt nur geringfügig unter der Prognose von EUR 50,0 Mio. Dabei stieg der Verkauf von Single Pill-Kombinationen deutlich von EUR 25,6 Mio. auf EUR 34,4 Mio. Ursächlich dafür war insbesondere die verbesserte Liefersituation bei Atorimib (von EUR 8,8 Mio. auf EUR 16,7 Mio.) sowie das Wachstum der restlichen Single Pills ohne Atorimib, Caramlo und Tonotec, deren Umsätze sich um EUR 2,8 Mio. erhöhten. Hier machte sich das im Frühjahr 2024 eingeführte neue Vermarktungskonzept bemerkbar.

Der Umsatz im Kooperationsgeschäft erhöhte sich im Geschäftsjahr um 36 % auf EUR 12,6 Mio. (2023: EUR 9,3 Mio.). Maßgeblich dazu beigetragen hat die im April 2024 abgeschlossene Vereinbarung mit Novartis zu den beiden Produkten Atectura und Enerzair im Asthmabereich. In den ersten neun Vermarktungsmonaten konnte hier bereits ein Umsatz in Höhe von EUR 9,0 Mio. erzielt werden.

Thomas Milz, CPO von APONTIS PHARMA: „Sowohl die Single Pill-Kombinationen (inklusive vier Neueinführungen in 2024) als auch das Kooperationsgeschäft haben im vergangenen Geschäftsjahr geliefert und jeweils deutlich zum Umsatzanstieg beigetragen. Geholfen hat dabei auch die bessere Verfügbarkeit unseres Bestsellers Atorimib und natürlich der neue Go-to-Market-Ansatz. Durch APONTIS PHARMA sind Single Pill-Kombinationen heute am Markt etabliert, da sie gegenüber den losen Kombinationen erhebliche Vorteile bei der Einnahmetreue haben und zu einer besseren Gesundheitsversorgung beitragen.“



Anstieg der Profitabilität

Die positive Entwicklung des Umsatzes und der Kostenreduzierungen wirkte sich überproportional auf die Ergebnisentwicklung aus. Das EBITDA stieg auf EUR 3,5 Mio., nach EUR -13,3 Mio. im Vorjahr. Dabei war das Vorjahres-EBITDA von einmaligen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 5,6 Mio. geprägt.

Der Materialaufwand erhöhte sich mit dem gestiegenen Umsatz von EUR 13,8 Mio. auf EUR 20,8 Mio. Der Anstieg der Materialeinsatzquote auf 42,8 % (2023: 37,3 %) resultierte im Wesentlichen aus der mit Novartis geschlossenen Kooperation zu den Produkten Atectura und Enerzair.

Die Personalkosten beliefen sich im Geschäftsjahr auf EUR 13,5 Mio. (2023: EUR 24,6 Mio.). Im Vorjahr waren für die Restrukturierung EUR 5,6 Mio. an Kosten angefallen, welche unter den Personalkosten ausgewiesen wurden.

APONTIS PHARMA schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernjahresüberschuss von EUR 0,8 Mio. ab, nach einem Konzernjahresfehlbetrag von EUR 11,3 Mio. im Vorjahr.

Das Eigenkapital der APONTIS PHARMA betrug zum 31. Dezember 2024 EUR 31,0 Mio. (2023: EUR 30,3 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 69,9 % (2023: 52,7 %) entspricht. Der Anstieg resultiert aus dem Gewinn des Geschäftsjahres und einer geringeren Bilanzsumme.

„Mit sehr erfreulichen Zahlen zur finanziellen Entwicklung und einer soliden Bilanz wird sich APONTIS PHARMA voraussichtlich in den kommenden Monaten von der Börse verabschieden. Das Geschäftsmodell hat sich als solide erwiesen und wird unter dem Dach von Zentiva weiter an Dynamik gewinnen und den Schritt Richtung europäischer Expansion machen“, ergänzt Thomas Zimmermann, CFO von APONTIS PHARMA.



Fortsetzung des Wachstumskurses

Auch im Geschäftsjahr 2025 will APONTIS PHARMA den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das Geschäft mit Single Pills soll im Geschäftsjahr 2025 weiterwachsen. Dies geschieht hauptsächlich durch das bestehende Single Pill-Portfolio und die Effekte aus den geplanten Neueinführungen im Jahr 2025. Derzeit geht APONTIS PHARMA davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr zwei Neueinführungen erfolgen werden. Das Kooperationsgeschäft wird in Summe aufgrund der im April 2024 eingegangenen Kooperation mit Novartis wachsen.

APONTIS PHARMA erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Umsatzes um 16 % auf EUR 56,4 Mio. (2024: EUR 48,5 Mio.). Für das EBITDA rechnet die Gesellschaft mit einem Anstieg von EUR 3,5 Mio. auf EUR 4,5 Mio.



Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot durch Zentiva und verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out

Am 24. Oktober 2024 hat der Pharmakonzern Zentiva ein Erwerbsangebot für Aktien der APONTIS PHARMA AG veröffentlicht. Mittlerweile hält Zentiva rund 93,83 % am Grundkapital der Gesellschaft und ist damit Hauptaktionärin. Am 5. März hat Zentiva APONTIS PHARMA ein Verlangen gemäß § 62 Abs. 1 und 5 UmwG in Verbindung mit §§ 327a ff. AktG übermittelt, wonach zwischen der Gesellschaft und der Zentiva AG ein Verschmelzungsvertrag abgeschlossen und die Hauptversammlung der APONTIS PHARMA über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Zentiva als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out).

APONTIS PHARMA wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Zeitpunkt der Hauptversammlung, in der ein entsprechender Übertragungsbeschluss gefasst werden soll, informieren.



Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Asthma. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



Disclaimer – Rechtliche Hinweise

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der APONTIS PHARMA AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die APONTIS PHARMA AG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.apontis-pharma.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

