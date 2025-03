EQS-News: Cherry SE: CHERRY Digital Health erhält Anbieterzulassung für CHERRY SmartLink – Startschuss für skalierbares E-Rezept-Ökosystem

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Cherry SE: CHERRY Digital Health erhält Anbieterzulassung für CHERRY SmartLink – Startschuss für skalierbares E-Rezept-Ökosystem



31.03.2025 / 16:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 31. März 2025 – Mit der Anbieterzulassung der gematik für die eigene SmartLink-Technologie erreicht CHERRY Digital Health einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Gesundheitsversorgung. Die Lösung erlaubt das sichere und nutzerfreundliche Einlösen von E-Rezepten per eGK über NFC-fähige Smartphones – ohne Medienbrüche.

Die gematik hat CHERRY Digital Health die Anbieterzulassung für das eHealth CardLink-Verfahren erteilt.

Die zertifizierte Lösung CHERRY SmartLink steht ab sofort allen E-Rezept-Anbietern zur Verfügung.

Erste Umsetzung in Kooperation mit DoctorBox – APO360 geht an den Start.

SmartLink markiert den Einstieg in ein skalierbares, nutzungsbasiertes Softwaremodell, das auf der bestehenden Hardware-Infrastruktur von CHERRY aufbaut. Mit über 300.000 Kartenterminals im deutschen Gesundheitswesen schafft CHERRY eine nahtlose Verbindung von etablierter Telematikinfrastruktur (TI)-Hardware und neuen, interoperablen Anwendungen.

„Unser Entwicklungsprozess sollte sicherstellen, dass wir eine robuste, anschlussfähige Lösung mit echtem Mehrwert für alle Akteure im Gesundheitswesen anbieten können. Die Anbieterzulassung ist unser Startsignal in einen Markt, der nun bereit ist für breite Nutzung. Die Politik schafft die Rahmenbedingungen. Die Industrie entwickelt in ebendiesen Lösungen. Jetzt beginnt die Skalierung“, sagt Dr. Philip Groth, Geschäftsführer der CHERRY Digital Health GmbH.

Diese Strategie eines überlegten Markteintritts wird durch ein attraktives Preismodell flankiert, welches nicht nur Early Adopters anspricht, sondern insbesondere auch für Folgenutzer und den breiten Apothekenmarkt eine wirtschaftlich überzeugende Alternative darstellt. In einem Umfeld, das zunehmend von vertikal integrierten Lösungen dominiert wird, positioniert sich CHERRY mit Marktneutralität und starker Markenbekanntheit als vertrauenswürdiger Infrastrukturpartner.

Die Technologie wird zunächst von DoctorBox und der neuen App APO360 umgesetzt. Die Anwendung unterstützt Apotheken dabei, ihre Kundinnen und Kunden digital zu erreichen und in bestehende Versorgungspfade zu integrieren – von der Übernahme der ärztlich verordneten Medikation in einen digitalen Medikationsplan, über Medikationserinnerungen, Folgerezeptanfragen bis zur Einlösung der E-Rezepte. Durch weitere Integrationen im Bereich der Pflege sollen zudem die Übermittlungswege von Pflegeheimen in die Apotheke gestärkt werden.

CHERRY SmartLink ist Teil eines modularen, offenen Infrastruktur-Stacks, der gemeinsam mit dem TI-Messenger und weiteren Anwendungen den Weg in eine digital vernetzte Gesundheitsversorgung ebnet – offen, interoperabel, patientenzentriert.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming, Hygiene und Security für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen mechanische High-End-Schalter für die Tastaturproduktion. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) und darüber hinaus in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München und Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), USA (Chicago), China (Shanghai), Taiwan (Taipeh) und Hong Kong.

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2109242 31.03.2025 CET/CEST