EQS-News: H2APEX übernimmt die HH2E Lubminwerk GMBH mit einem strategisch bedeutsamen Wasserstoffprojekt am Standort Lubmin

H2APEX übernimmt die HH2E Lubminwerk GMBH mit einem strategisch bedeutsamen Wasserstoffprojekt am Standort Lubmin



31.03.2025 / 14:29 CET/CEST

H2APEX baut sein industrielles Wasserstoffgeschäft in Lubmin, am wichtigsten Standort für die deutsche Wasserstoffindustrie, aus

Akquisition stärkt strategischen Fokus auf den Ausbau der eigenen Wasserstoffproduktion

Bis zu 1.000 MW zusätzliche Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff

Fertigstellung der ersten Ausbaustufe von jeweils 100 MW in beiden Lubminer Projekten im Jahr 2028 geplant

Rostock, Grevenmacher (Herzogtum Luxemburg), Lubmin, 31.03.2025 – Die H2APEX aus Rostock und 100%ige Tochter der H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoff-Elektrolyseanlagen, hat das Wasserstoffprojekt des Hamburger Unternehmens HH2E am Standort Lubmin übernommen und beabsichtigt, die seitens HH2E geplante Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff fertigzustellen. Damit baut H2APEX im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Ausbau der eigenen Wasserstoffproduktion seine Aktivitäten am wichtigsten Standort der deutschen Wasserstoffindustrie aus und verfügt nun über zwei Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks am Greifswalder Bodden. Mit dem neuen Projekt übernimmt H2APEX auch das Grundstück sowie alle Medien und Anschlüsse, die für ein erfolgreiches Wasserstoffprojekt notwendig sind, darunter die bereits vorhandenen Anschlüsse an die Strom- und Wasserversorgung. Hinzu kommt der direkte Zugang zu mehreren Pipelines, die bis 2027 auf den Wasserstoffbetrieb umgestellt werden sollen, und damit die Anbindung an das deutsche Wasserstoffkernnetz.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Mit der Übernahme des Projektes in Lubmin stärkt H2APEX seine Position als nationaler und perspektivisch internationaler Wasserstofflieferant. Lubmin ist als Knotenpunkt des deutschen Wasserstoffkernnetzes und mit der Nähe zu Offhore-Windparks der vielversprechendste Standort für die deutsche Wasserstoffindustrie. Das neu erworbene Projekt ergänzt das bereits bestehende Engagement in hervorragender Weise. Es ermöglicht uns, Synergien zu nutzen, Effizienzen zu heben und dadurch einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Damit zahlt es auf unser strategisches Ziel ein, den Ausbau unserer Wasserstoff-Produktionskapazitäten voranzutreiben und zu beschleunigen.“

H2APEX sieht großes Potenzial in der anhaltenden Konsolidierung des Marktes für grünen Wasserstoff in Deutschland. Die Gruppe ist gut positioniert, um Projekte von sich zurückziehenden Wettbewerbern zu übernehmen, dadurch Marktanteile zu gewinnen und gestärkt aus der aktuellen Konsolidierungsphase hervorzugehen. Mittel- bis langfristig erwartet die Gruppe daher, den Großteil ihrer Umsätze mit dem Betrieb eigener Anlagen zu erzielen und damit eine größere Einnahmestabilität, einen planbaren Cashflow sowie eine verbesserte Skalierbarkeit zu gewährleisten und damit eine solide Basis für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum zu schaffen.

H2APEX entwickelt bereits seit 2023 auf eigenen Flächen in Lubmin eine Elektrolyseanlage mit geplanter Fertigstellung der ersten Ausbaustufe von 100 MW im Jahr 2028. Perspektivisch soll dort grüner Wasserstoff mit bis zu 600 MW installierter Elektrolyseleistung produziert werden. Mit der Übernahme des Projekts von HH2E ist der Bau einer weiteren Anlage von 100 MW in der ersten Ausbaustufe bis 2028 geplant, die mittelfristig auf 1.000 MW erweitert werden soll. Der für beide Projekte verwendete Strom stammt überwiegend aus Norddeutschland und ausschließlich aus regenerativen Quellen, ist also zu 100 Prozent „grün“. Dank der Nähe zum Wasserstoffkernnetz, den Offshore-Windparks und dem vorhandenen Umspannwerk sind die strategisch äußerst günstigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben.

Die geplanten Investitionen in Höhe eines dreistelligen Mio. €-Betrages für die erste Ausbaustufe des von HH2E übernommenen Projekts umfassen den Aufbau der notwendigen Infrastruktur, Gutachten, Studien-, Planungs- und Genehmigungsleistungen sowie interne und externe Personalkosten. Den Bau und Betrieb der Anlagen führt H2APEX in Eigenregie durch und kann dabei sowohl auf das Know-how aus vorangegangenen erfolgreichen Projekten sowie auf ein umfangreiches Partnernetzwerk in allen technischen Bereichen zurückgreifen. Dies belegen beispielsweise die bestehende eigene Anlage am Hauptsitz in Rostock-Laage sowie die Vorhaben „H2-Wyhlen“ und „HyBit“ in Bremen, bei denen H2APEX die Elektrolyseanlagen errichtet.

Über H2APEX:

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Rostock/Laage gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität unter 1 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie LOHC (flüssige organische Wasserstoffträger) und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX

Kirsten Brückner Phone: +49 381 799902-347

Leiterin Marketing und Kommunikation Mobil: +49 175 657 14 65

Timmermannsstrat 4 b E-Mail: Kirsten.Brueckner@apex-energy.de

18055 Rostock www.h2apex.com

IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relations Phone: +49 221 9140 973

Mittelstr. 12-14 E-Mail: h2apex@ir-on.com

50672 Köln www.ir-on.com

