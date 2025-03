GNW-News: Stefanini Group strebt mit "AI First"-Konzept globale Führung an

^BRÜSSEL, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der globalen Strategie der Stefanini Group. Dies wird von Marco Stefanini, dem Gründer und Global CEO der Gruppe, bestätigt. Nach der Übernahme von etwa 40 Unternehmen hat sich die Gruppe zu einem der angesehensten Technologieberatungsunternehmen auf dem Markt entwickelt und investiert weiterhin in ihre führende Rolle auf dem globalen Markt. ?Wir blicken immer in die Zukunft und suchen nach Wegen, überragende Leistungen zu erbringen. Das Streben nach globaler Synergie mit einer ?AI First"-Mentalität wird uns noch konsequenter dabei machen, unseren Kunden das Beste zu bieten, was wir haben", betont Marco Stefanini. In Zukunft wird die Stefanini Group (https://stefanini.com/en) ihr breites Portfolio, das vollständig durch künstliche Intelligenz beschleunigt wird, in sieben Geschäftsbereichen präsentieren und dabei einige Marken auf globaler Ebene konsolidieren: 1. Technologie mit der Marke Stefanini Technology 2. Cybersicherheit mit der Marke Stefanini Cyber 3. Daten und Analytik werden durch zwei Marken repräsentiert: Stefanini Data & Analytics und Stefanini Woopi 4. Finanztechnologie: Topaz, Orbitall und Saque e Pague 5. Betrieb mit den Marken Stefanini Operations und Necxt 6. Fertigung und Lieferkette: Stefanini IHM 7. Handel und Marketing mit den Marken Gauge und W3haus Das Ziel besteht darin, dass Kunden alle auf dem Markt angebotenen Lösungen besser als One-Stop-Shop für ihre Ziele und Möglichkeiten visualisieren können. Laut Guilherme Stefanini, Global CMO der Stefanini Group, ?haben wir durch die Fusionen und Übernahmen unser Portfolio erheblich erweitert. Daher war es notwendig, die neuen Marken zu integrieren und eine größere Synergie der institutionellen Marke sicherzustellen, um Investitionen in Branding, Marketing und Kommunikation effizienter zu gestalten." Die Gruppe ist in 41 Ländern vertreten und blickt auf eine mehr als 37-jährige Geschichte zurück. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen weltweiten Umsatz von 8 Mrd. R$ (1,4 Mrd. USD) und plant, bis 2027 2 Mrd. R$ (350 Mio. USD) in Fusionen, Übernahmen und künstliche Intelligenz zu investieren. ?Wir haben bereits mehr als 250 KI-Erfolgsgeschichten und solide Ergebnisse für 100 Kunden weltweit erzielt. Dies verschafft uns eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz, um weiterhin für mehr Unternehmen weltweit einen Mehrwert zu schaffen", fügt der Global CMO der Stefanini Group hinzu. Neue globale Marketingstruktur Um die neue Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen, kündigt die Stefanini Group auch eine neue Marketingstruktur unter der Leitung von Guilherme Stefanini an, der im Mai 2024 die Position des Global CMO übernahm und daran arbeitete, das Team in eine globale Marketingabteilung für die Gruppe mit mehr als 100 Mitarbeitern umzuwandeln. Diese Umgestaltung wird von Rafael Macedo geleitet, dem derzeitigen Global Vice President of Marketing Operations. Macedo verfügt über mehr als 21 Jahren Erfahrung und war zuvor CEO von W3haus, der Kreativagentur der Stefanini Group. ?Mit unserer neuen globalen Struktur werden wir eine Weiterentwicklung in der Zustellung und der Kommunikationsintegration haben", erklärt Macedo. Außerdem wurde die Abteilung Global Brand Management unter der Leitung von Bibiana Lopez gegründet, die mit dem Auftrag kam, den Bekanntheitsgrad der Stefanini Group als Premiummarke in allen Regionen zu steigern. ?Ich nehme die Herausforderung gerne an, für eine Marke zu arbeiten, die an Co-Creation glaubt und in der KI-First-Mentalität verankert ist", sagt sie. Als Führungskraft verfügt sie über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Markenbildung, 360-Grad- Marketing und ergebnisorientierte Kommunikation. Zuvor arbeitete sie bei Samsung im Marketing und als Strategin bei Agenturen wie DM9DDB, Publicis, TBWA und Y&R. Frau Lopez wird dem Global CMO des Unternehmens direkt unterstellt sein. Tania Herrezeel fungiert als Marketingdirektorin für die nördliche Hemisphäre. ?Das Jahr 2025 stellt eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie die Gruppe mit dem Markt kommuniziert", fügt Guilherme Stefanini hinzu. Medienkontakte: Diana Iosu diana.iosu@difinepr.com (mailto:diana.iosu@difinepr.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b3bda0-d52b- 4a9b-856a-3a4ef4496ad4 °