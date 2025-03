IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. gibt Update zu Diamantkernbohrungen auf Majuba Hill, Nevada

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. gibt Update zu Diamantkernbohrungen auf Majuba Hill, Nevada

Vancouver, BC - 31. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrung von Loch MHB-32 (MHB-32) nun fortgesetzt wird und eine Tiefe von 800 Fuß (243,8 Meter) erreicht hat. MHB-32 ist das erste Bohrloch des vier Bohrlöcher umfassenden Diamantkernbohrprogramms 2025 (das Kernprogramm), das derzeit für die Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County, Nevada, durchgeführt wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79059/GiantMining_310325_de_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Azurit, Malachit, Chalkosin im Kern von MHB-32: 527 bis 537 Fuß (160,6-163,6 m)

Das Hauptziel des Kernlochs MHB-32 ist die Erweiterung bekannter Zonen mit Kupfermineralisierung und die Erstellung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE).

Big Sky Exploration, LLC (Big Sky) in Eureka, Nevada, hat MHB-32 gebohrt. Das Bohrloch wird von Geologen von Giant Mining vor Ort rasch protokolliert und für die Probenahme markiert (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79059/GiantMining_310325_de_PRCOM.002.png

Abbildung 2: Bohrteam und Bohrgeräte vor Ort für das Bohrprogramm 2025

Die Kernproben von MHB-32 werden sicher zur bewachten Lagerhalle von Giant Mining in Elko, Nevada, transportiert. An diesem Standort werden die Kerne systematisch zersägt und detailliert protokolliert, um die lithologischen Eigenschaften, die Mineralisierung und die strukturellen Merkmale zu dokumentieren. Anschließend werden die verarbeiteten Proben an die ALS Group USA, Corp. (ALS Labs) in Elko, Nevada, geschickt. Bei ALS Labs werden die Proben gründlichen Analysen unterzogen, einschließlich Untersuchungen auf Kupfer, Silber, Gold und andere relevante Elemente, um den Mineralgehalt genau zu bestimmen und die laufenden Explorationsarbeiten auf Majuba Hill zu unterstützen.

Der CEO von Giant Mining, David Greenway, äußerte sich dazu wie folgt: Wir freuen uns über die stetigen Fortschritte unserer Bohrarbeiten auf Majuba Hill. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das Projekt in Richtung einer neuen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 voran zu bringen. Der Umfang und das Potenzial dieser Lagerstätte sind weiterhin beeindruckend und diese Bohrphase spielt eine entscheidende Rolle bei der Erschließung weiterer Werte für unsere Aktionäre. Es ist auch erwähnenswert, dass Kupfer kürzlich die Marke von 5,25 US$ pro Pfund überschritten hat, Gold die Marke von 3.100 $ pro Unze und Silber die Marke von 35 $ pro Unze. Damit steigt das Wertschöpfungspotenzial unseres Projekts erheblich. Dieser Anstieg erhöht den In-situ-Wert unseres mineralisierten Gesteins von Jahr zu Jahr und unterstreicht die Bedeutung der fortschreitenden Exploration auf Majuba Hill, Nevada, USA.

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 17. März 2025 berichtet, wurde das Kernprogramm 2025 so konzipiert, dass es die hochgradige Kupfermineralisierung weiter verfolgt, die in den Brekzien der Kernbohrungen MHB-30 (MHB-30) und MHB-31 (MHB-31) aus dem Jahr 2024 durchschnitten wurde, und die hochgradigen Kupferzonen unterhalb der historischen Abbaustätten unter Tage erweitert (Abbildung 3).

Der Senior Consulting Geologist, E.L. Buster Hunsaker, fügte hinzu: Der obere Teil von MHB-32 ist vielversprechend. Dieses Bohrloch hat die magmatisch-hydrothermalen Brekzienkörper zum Ziel, die in den Kernbohrlöchern MHB-30 und MHB-31 aus dem Jahr 2024 durchschnitten wurden, die auf eine markante Brekzienzone innerhalb der westlichen >0,50 %-Kupferzone ausgerichtet waren. Wir gehen davon aus, dass MHB-32 die mineralisierte Zone weiter eingrenzen und möglicherweise tiefere Erweiterungen des Kupfersystems auf Majuba Hill bestätigen wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79059/GiantMining_310325_de_PRCOM.003.png

Abbildung 3: Tatsächliche und geplante Bohrlochstandorte auf Majuba Hill 2025

Das Unternehmen wird im Zuge des Bohrprogramms regelmäßig über die Fortschritte berichten, unter anderem Untersuchungsergebnisse, geologische Beobachtungen und bedeutende Entwicklungen, die sich während der Bohrungen ergeben. Diese aktuellen Meldungen werden die Aktionäre über die Fortschritte des Projekts Majuba Hill und sein Potenzial zur Unterstützung einer zukünftigen Ressourcenschätzung auf dem Laufenden halten.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke verpackt und vom Projekt Majuba Hill zum gesicherten Probenlager von Giant Mining transportiert, wo die Kerne zersägt und weiterverarbeitet werden. Anschließend werden die Proben an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) geliefert. ALS transportiert die aufbereiteten Probenpulver dann zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 10 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die verbleibenden Mahlproben werden von ALS Minerals zurückgeholt und vom Unternehmen für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage

des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9,684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich

von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der

Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und

Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und

Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den

Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.930 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4

Millionen US$ an

Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79059/GiantMining_310325_de_PRCOM.004.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79059

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79059&tr=1

