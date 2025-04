EQS-News: Wolftank Group errichtet erste Wasserstoff-Tankstelle für ACTIVA-Projekt in Spanien

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/ESG

Wolftank Group errichtet erste Wasserstoff-Tankstelle für ACTIVA-Projekt in Spanien



01.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Die Wolftank Group (ISIN: AT0000A25NJ6) setzt einen weiteren Meilenstein im Ausbau ihres Wasserstoffgeschäfts: Im Rahmen des europäischen ACTIVA H2-Projekts übernimmt die spanische Tochtergesellschaft der Gruppe, Wolftank Iberia, die technische Umsetzung und den Bau einer kompakten, modularen Wasserstoff-Tankstelle in Spanien. Ziel des Projekts ist, die Einführung von Wasserstoffmobilität im städtischen Raum und im Transeuropäischen Transportnetz (TEN-T) zu erleichtern.

Das ACTIVA H2-Projekt verfolgt einen pragmatischen Ansatz: Die Wasserstoff-Tankstelle wird so konzipiert, dass sie auf einer Fläche von nur 20 Quadratmetern installiert werden kann. Das System ist auf flexible Einsatzmöglichkeiten ausgelegt und ermöglicht die Betankung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit 350 und 700 bar.

Wolftank Iberia ist der Technologiepartner des Projekts und verantwortet die komplette Entwicklung und Errichtung der Tankstelle. Damit baut die Wolftank Group ihre Position als Anbieter von Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in Spanien weiter aus. Der Prototyp wird am Testgelände der BMW Group im südfranzösischen Miramas getestet.



„Das ACTIVA-Projekt soll zeigen, wie Wasserstofftechnologie wirtschaftlich skalierbar und schnell einsatzfähig wird. Mit unserem Know-how im Bau effizienter und flexibler Tankinfrastruktur leisten wir einen konkreten Beitrag zur Energiewende – nicht nur in Spanien, sondern europaweit“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group. Die Wolftank Group verfügt über umfassende Erfahrung bei der Realisierung von Wasserstoff-Großprojekten: In Italien werden aktuell beispielsweise – mit einer Projektgröße von EUR 30 Mio. – Wasserstoff-Tankstellen für ÖPNV-Busse in der Region Emilia Romagna errichtet. Auch in Deutschland steht das Unternehmen bereit, um die nationale Wasserstoffstrategie mit praxisnahen Infrastrukturlösungen zu unterstützen.

Das ACTIVA H2-Projekt wird von EIT Urban Mobility gefördert und gemeinsam mit den Partnern Hidrógeno Verde Renovable (HVR Energy) und BMW Group umgesetzt. Ein Roll-out weiterer 20 mobiler Wasserstoff-Tankstellen durch HVR Energy – einem Unternehmen, das auf Wasserstoffinfrastruktur fokussiert – vorgesehen.

Spanien gilt aktuell als einer der dynamischsten Märkte für Wasserstofftechnologie in Europa. Mehr als 360 Projekte sind derzeit im Land in Planung oder Umsetzung. Die spanische Regierung strebt im Rahmen ihres Nationalen Energie- und Klimaplans (PNIEC) bis 2030 eine installierte Elektrolysekapazität von 12 Gigawatt an. Vor diesem Hintergrund schafft die Beteiligung an ACTIVA H2 für Wolftank Iberia eine vielversprechende Ausgangsbasis für weiteres Wachstum im spanischen Markt.



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

