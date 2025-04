ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Erste Schnäppchenjäger werden aktiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag im Sog der Börsen in den USA und Asien einen Stabilisierungsversuch gestartet. Er legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 22.320 Punkte zu. Am Vortag war der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen.

Im Fokus steht ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Viel Negatives sei in den Kursen inzwischen aber eingepreist, sagten Börsianer. Einige Schnäppchenjäger griffen zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstag 0,66 Prozent auf 27.574 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

Im Dax legten die Titel des Softwarekonzerns SAP um 1,3 Prozent zu. Auftrieb gaben überraschend gut ausgefallene Zahlen und ein höherer Ausblick des US-Unternehmens Progress Software.

Lufthansa erholten sich im MDax etwas von ihrem Vortagesminus. Händler verwiesen auf Aussagen von Finanzvorstand Till Streichert, der ein positives Umfeld für das wichtige Geschäft auf der Nordamerika-Strecke sieht. Im Reisesektor gewannen ferner die Papiere von Tui 1,3 Prozent, nachdem Hauck Aufhäuser Investment Banking die Bewertung mit "Buy" aufgenommen hatte.

Die Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex verteuerten sich nach einem größeren Auftrag aus Finnland um 1,4 Prozent. Für Tui ging es nach einer Empfehlung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking um rund zwei Prozent nach oben./ajx/mis