ANALYSE-FLASH/Evercore ISI: Zölle könnten 80 Prozent des Nike-Gewinn 'zerstören'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die aktuellen US-Zölle dürften ohne Gegenmaßnahmen im Geschäftsjahr 2027 bei Nike 80 Prozent des operativen Ergebnisses "zerstören". Allerdings ohne Berücksichtigung von Preisanpassungen. Zu diesem Ergebnis kommt der Experte Michael Binetti von der Investmentbank Evercore ISI in seiner Analyse vom Donnerstag.

Nike starte in seinem aktuellen Turnaround von einem weitaus geringeren Profitabilitätsniveau, was die Belastungen für operatives Ergebnis und Überschuss um so schwerer mache als bei profitableren Konkurrenten wie der On Holding. Von Vorteil sei für Nike allerdings der gute Umsatzmix mit einem Erlösanteil von 57 Prozent außerhalb der USA.

Für On sei der Produktionsschwerpunkt Vietnam ein großes Problem, da das südostasiatische Land von besonders hohen Importzöllen betroffen sei. Zudem würden mehr als 60 Prozent der Umsätze in den USA erzielt.

Bei Birkenstock sieht Binetti nur eine vergleichsweise geringe Ergebnisbelastung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 04:02 / ET